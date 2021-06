Sportivo sigue quinto, pero perdió terreno

Sportivo Belgrano continúa en la quinta posición de la Zona B del Federal A, a pesar del empate con Douglas nadie pudo superarlo en la tabla de posición. Sin embargo, ganaron todos los de arriba y estiraron su ventaja con la Verde.

Racing de Córdoba (20 pts.) se recuperó en casa tras golear a Depro. Además, ganaron Central Norte -único invicto- (15 pts) y Gimnasia y Tiro (18 pts.). En tanto, Chaco For Ever (16 pts.) empató con Unión.

El equipo de Martelotto acumula 12 unidades producto de 2 victorias, 6 empates y una derrota.

Resultados la fecha de la Zona B:

Sábado| Boca Unidos 1-3 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo | Racing (Cba) 3-0 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Árbitro: Enzo Silvestre

Domingo | Douglas Haig 0-0 Sportivo Belgrano

Árbitro: Brian Ferreyra

Domingo | Gimnasia (CdU) 0-1 Depro

Árbitro: Jonathan Correa

Domingo | Chaco For Ever 2-2 Unión (Sunchales)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Domingo | Central Norte 4-1 Crucero del Norte

Árbitro: Guillermo González

Domingo | Sp. Las Parejas 2-2 Sarmiento

Árbitro: Joaquín Gil

Libre: Juv. Unida (Gualeguaychú)

Próxima fecha

Sarmiento vs. Boca Unidos

Sp. Belgrano vs. Sp. Las Parejas

Depro vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Unión vs. Racing (Cba)

Crucero del Norte vs. Chaco For Ever

Gimnasia y Tiro vs. Juv Unida (Gualeguaychú)

Libre: Sarmiento

La tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (Córdoba) 20 9 6 2 1 13 1 +12 2 Gimnasia y Tiro (Salta) 18 9 5 3 1 13 7 +6 3 Chaco For Ever 16 9 4 4 1 16 8 +8 4 Central Norte (Salta) 15 9 3 6 0 14 9 +5 5 Sp. Belgrano (San Fco) 12 9 2 6 1 12 10 +2 6 Sarmiento (Resistencia) 12 9 3 3 3 10 11 -1 7 Unión (Sunchales) 10 8 2 4 2 9 9 0 8 Def. de Pronunciamiento 10 8 2 4 2 7 7 0 9 Def. del Belgrano (Va. Ramallo) 10 8 3 1 4 9 10 -1 10 Boca Unidos 10 8 2 4 2 9 11 -2 11 Gimnasia (CdU) 10 8 3 1 4 7 10 -3 12 Douglas Haig 7 8 2 1 5 5 6 -1 13 Crucero del Norte (Misiones) 7 8 2 1 5 5 15 -10 14 Sp. Las Parejas 6 8 1 3 4 5 10 -5 15 Juv. Unida (Gualeguaychú) 3 8 0 3 5 5 15 -10