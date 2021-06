San Isidro cortó la racha y perdió en Santiago del Estero

San Isidro no pudo en Santiago y quedó al borde de la eliminación.

San Isidro cayó este domingo por 93-88 ante Independiente de Santiago del Estero en el marco de un nuevo juego de la Conferencia Norte de la Liga Argentina. El equipo de calle Corrientes dio batalla, pero no le alcanzó y no pudo sumar su cuarta victoria consecutiva. La derrota lo complica en demasía y tiene un pie afuera de los playoffs.

Fue un inicio vertiginoso en el Israel Parnas. El local tomó la iniciativa y San Isidro propuso un palo a palo con ataques rápidos que le dieron la ventaja inicial. Independiente lo buscó con un buen trabajo de Toretta en la conducción y tiros certeros desde afuera del perímetro. El "santo" no se quedó atrás, respondió con un Solari encendido y buena puntería en tiros de tres para cerrar el primer tiempo con un 44-43 muy parejo.

En la segunda parte el protagonista fue Oberto. El varillense metió todo lo que tuvo para mantener al "rojo" en partido cuando el local asedió y pasó el frente con triples de López, de Lugo y penetraciones al aro de Toretta. A San Isidro le costó contener en defensa, corrió de atrás en el marcador aunque en ataque ganó en casi todos los uno contra uno.

El final tuvo un ritmo frenético, pero San Isidro se quedó sin gol. Las "bombas" de López -en Independiente- siguieron entrando, pero las del "santo" no y los locales fueron estirando la ventaja. A pesar del intento de reacción, San Isidro se quedó con las manos vacías y dejó pasar una gran oportunidad.

Pocas chances

Ahora el equipo de Torre ya no tiene margen de error y ya no depende de sí mismo: deberá ganar todo lo que le queda y esperar que sus rivales directos tropiecen en sus compromisos. A Estudiantes de Tucumán (12G-13P) le queda 1 partido vs. Salta Basket, a Sportivo América (12G-13P) le quedan 3 partidos: Colón, Central de Ceres y de nuevo Colón; y a Deportivo Norte (12G-13G) le quedan 3 partidos: Colón, Ameghino y San Isidro.

Los Halcones Rojos suman 10 triunfos y 14 derrotas en la temporada; y continuarán su gira en la provincia de Chaco donde enfrentarán a Villa San Martín el próximo martes a las 19.30. El sábado 3, a las 11.30, visitarán a Ameghino y jugarán con el mismo rival el lunes 5, a las 19.30, en San Francisco. El cierre será con Deportivo Norte, con fecha y horario a confirmar.

Síntesis

Parciales: 21-18 / 22-16 / 30-24 / 20-20

Independiente 93: Román Ise, Bruno Ingratta, Sebastián Lugo, Emiliano Toretta, Ignacio Luna, Damián Palacio, Jeremías Ledesma, Juan López. DT: Juan Siemienczuk.

San Isidro 88: Guillermo Aliende, Nicolás Solari, Lisandro Gómez Quinteros, Juan Cruz Oberto, Anthony Johnson, Santiago Assum , Tomás Ligorria , Federico Zezular, Agustín Vergara, Jerónimo Suñé, Ignacio Cuesta. DT: Sebastián Torre.

Estadio: Israel Parnas

