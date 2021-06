Retuvieron 20 motos en un control de tránsito

Un remis y 20 motos fueron retenidos en la tarde de este sábado en el marco de un operativo realizado sobre Av. 9 de Septiembre y General Paz. En tanto por la madrugada se secuestró un auto cuyo conductor se desplazaba a alta velocidad, informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la información, durante la madrugada de este sábado, aproximadamente a las 3.30, y en el marco de tareas de patrullaje por los distintos barrios de la ciudad, los uniformados procedieron a la detención y posterior secuestro de un automóvil cuyo conductor se desplazaba a alta velocidad, de manera zigzagueante y peligrosa.

Luego de realizarle el test de alcoholemia, el que arrojó resultado positivo, se le procedió a labrar el acta de constatación por las siguientes infracciones: aceleración injustificada, violación al DNU 334/2021 (restricción horaria de circulación nocturna), no uso de barbijos y/o tapabocas y test de alcoholemia positivo, secuestrando posteriormente el vehículo. Además, dado que las acompañantes eran menores de edad, se solicitó la presencia de sus padres.

Por otro lado, durante esta tarde inspectores de la Dirección de Policía Municipal, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, y con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Córdoba, realizaron nuevos operativos de control de tránsito en distintos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, los uniformados se ubicaron sobre Av. 9 de Septiembre y General Paz. En el lugar se procedió a la detención y posterior retención de 20 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario, o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes. Además se retuvo un remis por tener la habilitación municipal vencida.

Cabe destacar que dos de las motocicletas retenidas tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios en incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 del Código de Faltas Municipal, ordenanza N⁰ 6428.

A los 22 vehículos retenidos este sábado se les deben sumar 31 vehículos secuestrados el jueves por la tarde en Av. del Libertador Norte, entre Deán Funes y Av. Juan de Garay, totalizando 53 vehículos retenidos en todos los procedimientos.