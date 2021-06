Consumo de drogas: advierten que tras la pandemia podría llegar un “rebrote”

En la provincia de Córdoba se desarrolló la Semana de la Prevención del Consumo de Drogas con el fin de visibilizar esta grave problemática que atraviesa -y golpea- a la sociedad de arriba abajo y en todos los estratos económicos, sociales y culturales. En este sentido dialogamos con dos especialistas acerca de la situación en la que se encuentra este problema en Córdoba en el marco de la pandemia de Covid-19.

El secretario de Prevención y Asistencia de Adicciones del Ministerio de Salud provincial, Darío Gigena Parker, manifestó a El Periódico Radio 97.1 que durante la pandemia no se notó un aumento en el consumo de drogas, sobre todo en jóvenes, “porque se frenaron muchas reuniones sociales”. Sin embargo, aclaró que el flagelo continúa y están preocupados por un “posible rebrote de consumo que llegará una vez que el país tienda a normalizar las actividades”.

“Los estudios durante esta época de pandemia nos indican que hubo una pequeña disminución en el consumo de algunas drogas, sobre todo en adolescentes. No desapareció el problema, pero sí los jóvenes tienen menos oportunidades de juntarse y estar en lugares de reuniones sociales donde consumen”, sostuvo Gigena Parker.

En este sentido, indicó que “también las fronteras están menos permeables con las restricciones del coronavirus y hay otro tipo de tráfico”.

No obstante, aclaró que como sociedad hay que estar atentos a que cuando la pandemia vaya terminando probablemente va a llegar un repunte en el consumo: “En lugares donde ya tienen la población vacunada y están saliendo de la pandemia, se está viendo un exceso y rebrote de consumo de alcohol y sustancias adictivas”, dijo el funcionario.

Comunidad Terapéutica San Francisco: hay 25 pacientes internados

En 2019 fue inaugurada la Comunidad Terapéutica San Francisco que aloja en forma voluntaria a personas con problemas de adicciones. Desde entonces, residieron 283 personas para su rehabilitación y reinserción social por problemas relacionados con el consumo de todo tipo de drogas, según las cifras del Ministerio de Salud.

“En el marco de la pandemia tuvimos distintas etapas con la Comunidad Terapéutica de San Francisco. Hoy tenemos 25 pacientes internados por adicciones, es un número ideal para poder cumplir los protocolos”, expresó Gigena Parker, y agregó que saben que hay personas que están esperando poder ser atendidas, por lo que recordó que la comunidad también tiene el sistema ambulatorio.

Desde que se inauguró la comunidad realizaron su tratamiento 283 personas, de las cuales 14 tuvieron reingreso. “Es algo normal que un dispositivo de estas características pueda atender a las personas cuando tienen recaídas”, dijo.

EN CIFRAS

61,6

Es el promedio de días de tratamiento en la Comunidad Terapéutica de San Francisco.

87,5%

De los internados fueron hombres. Y 12,5% mujeres.

30%

De los pacientes son de San Francisco.

“Cuando hay problemas existenciales el consumo incrementa”

El médico psiquiatra sanfrancisqueño Osvaldo Rubiolo consideró que “cuando los problemas existenciales se hacen cada vez más profundos los consumos de distintas sustancias ilícitas se incrementan notoriamente. Son personas que tienen serios problemas en su estructura de personalidad con una angustia que no pueden manejar, y sobre todo ante esta situación de encierro hace que el consumo sea mayor”.

A la vez remarcó que la familia tiene que estar atenta a los primeros síntomas de los jóvenes cuando empiezan a consumir y pedir ayuda.

-¿Qué lleva a una persona a consumir?

Siempre hay que buscar los problemas que hay detrás de cada adicto. En general son personalidades con distintas problemáticas, pero con algo en común, les cuesta demasiado asumir la realidad. Los distintos problemas que pueda tener cada adicto, le cuesta asumirlos, ya sean afectivos, sociales o familiares. Entonces buscan un atajo, creyendo que a través del consumo van a lograr una alternativa, una solución o de alguna manera disminuir la ansiedad enorme que los domina.

-¿Buscan aliviar el dolor?

En la búsqueda de ese atajo con el consumo, creen que van a tener placer, pero terminan encontrando más dolor. Esa es la idealización del adicto, la búsqueda de un placer inconmensurable que termina en un goce mortífero que significa dolor para los psicoanalistas. Después de tanto tiempo de consumo ponen en riesgo su vida.

-¿Con la pandemia la problemática se agravó?

Con las restricciones, el poco contacto social y la situación angustiante que se vive, los problemas afectivos que desencadenan esta situación hacen que haya mayor cantidad de personas que se inclinan a este tipo de sustancias.

-¿La familia qué rol tiene?

Tienen una función muy importante. Los primeros síntomas que va a encontrar es que comienzan a cambiar sus hábitos, se tornan fastidiosos, irritables, cambios de conductas y humor llamativos. Empiezan a no respetar las normas familiares, no se baña, no se alimenta bien, ahí se deben estar alertas y buscar ayuda prontamente.

- También pueden darse situaciones de robos para conseguir droga.

Sí, el primer lugar donde roban es la familia. Empiezan a llevarse objetos del entorno familiar para poder vender. Pero después cuando ya no le alcanza muchos recurren a delinquir a extraños porque están desesperados.

-¿Se limitó un poco el acceso a las drogas?

Yo diría que el acceso a la droga siempre sigue igual o más. Porque se sigue distribuyendo en mayor cantidad que antes, veo cada vez más pacientes que consumen.

-¿En materia sanitaria qué se necesita?

Tiene que haber una política sanitaria mucho más profunda, desde la niñez, porque vemos chicos de que desde los 10 u 11 años empiezan a consumir paco o cualquier otra sustancia, sobre todo en los barrios aledaños de Córdoba. Hay que actuar desde la niñez en los colegios, centros de salud, hospitales, y con equipos multidisciplinarios y que se involucren a otras instituciones y voluntarios.

Actividades en toda la provincia de Córdoba

El lunes se puso en marcha la quinta edición de la Semana Provincial de Prevención del Consumo de Drogas, que se llevó adelante hasta este viernes 25 de junio. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud provincial, enmarcada en el Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico Ilícito de drogas, que se conmemora cada 26 de junio.

Desde la Secretaría de Prevención y Asistencia de Adicciones de Córdoba realizaron más de 500 actividades para la prevención del consumo de drogas y promoción de la salud, tanto en la ciudad de Córdoba como en las localidades del interior donde funcionan los Centros de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC).

La temática elegida para este año fue el consumo de alcohol, tabaco y marihuana. En ese sentido, durante la semana, la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones difundió un mensaje diario, a través de sus redes sociales para visibilizar las temáticas propuestas y generar un diálogo social en torno a ellas.

En este marco, se invitó a la comunidad en general a grabar mensajes en sus redes sociales utilizando los disparadores propuestos, como así también a conversar en familia sobre los mismos.