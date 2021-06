Villa María: un bebé prematuro nació contagiado de coronavirus

Un bebé prematuro nació con coronavirus en Villa María y permanece internado en el servicio de neonatología del Sanatorio de la Cañada de esa ciudad.

El bebé nació mientras la mamá transitaba la enfermedad. “Es un caso infrecuente. Se corrobora con estudios de PCR que el niño nace con Covid, a lo que se asocia la complicación de la prematurez”, indicó a Villa María Vivo, Roger Tissera, especialista en pediatría y neonatología, responsable del servicio.

“Este caso nos obligó a interconsultar con infectólogos perinatales. En Córdoba no hay experiencias, en el país ha habido casos pero de niños a término, que se lo contagiaron cuándo nacieron”, explicó el médico.

En esa línea, el profesional indicó que no se puede descartar que la prematurez del pequeño se deba al virus: "Había causas obstétricas que obligaron a la finalización del embarazo, pero no sabemos si puede haber influenciado o no de manera negativa el Covid-19 que cursaba la madre”, agregó.

Tissera contó también que desde el punto de vista respiratorio, "es un bebé que todavía está con requerimiento de ventilador”.

Desde el servicio de neonatología del Sanatorio de la Cañada siguen la evolución del pequeño y esperan que su recuperación sea favorable.