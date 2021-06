Estafas: Comercio Interior multó a tres bancos por incumplimientos con clientes

La Secretaría de Comercio Interior sancionó por $ 10 millones a los bancos Santander y BBVA por su responsabilidad en la protección de las usuarias y usuarios frente a estafas o fraudes bancarios, y con $ 5 millones el Banco Supervielle por cláusulas abusivas.



Así informó la dependencia que conduce Paula Español, al tiempo que precisó que las multas fueron aplicadas a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores,



Al respecto, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo determinó que Santander y BBVA “incumplieron su obligación de garantizar la seguridad en cuanto a la protección de datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes”.



“Frente a situaciones de vulneración de datos personales y estafas dentro del sistema financiero, los bancos fueron sancionados por no asumir la responsabilidad que les merece frente a sus usuarios y usuarias”, indicó el organismo.



BBVA y Santander fueron multados con la sanción máxima de $ 5 millones, respectivamente, establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.



En tanto que la sanción al Supervielle fue por “incumplimiento a la obligación de informar, ya que la entidad bancaria no brindó mecanismos a las y los consumidores para comunicarse, consultar o reclamar respecto de los productos y servicios que tienen contratados”.



La multa también se aplica “por no prestar el servicio en las condiciones y modalidades en las que fue convenido al debitarse de las cuentas sueldo y de la seguridad social de sus clientes sumas de dinero en concepto de seguros y servicios de cobertura o asistencia médica no solicitados, así como también por cobrar sumas de dinero en concepto de mantenimiento de cuenta”.



Además, el banco fue sancionado “por debitar cargos no convenidos a las y los consumidores obigándolos a pronunciarse por la negativa para evitar su cobro”.





Protección de los consumidores



"La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores está haciendo un trabajo muy importante para proteger los derechos de los argentinos y argentinas. Estas sanciones son una prueba de eso", indicó Español a Télam.



Remarcó que desde el inicio de su gestión se logró "que los tiempos de los procesos se aceleren y las denuncias que antes llevaban años, ahora se resuelvan en meses".



La funcionaria destacó que "esto es gracias al trabajo que hace el equipo para detectar si hay denuncias reiteradas sobre un tema o una empresa, agruparlas y actuar de oficio".



Español precisó que "los reclamos que recibe la Subsecretaría son muy amplios y variados, pero gran parte están vinculados al sector financiero", y puntualizó que "dentro de las estafas bancarias, la mayoría de los reclamos son por vulneración de las claves bancarias para hacer solicitudes de préstamos millonarios".



"Una vez que el préstamo se acredita, ese dinero lo transfieren a otras cuentas de terceros", explicó la secretaria, quien subrayó: "Estamos haciendo un seguimiento del tema porque las denuncias de fraudes o estafas bancarias crecieron considerablemente del año pasado a este, hubo un aumento interanual del 286% en el periodo entre enero y abril".





La respuesta de los bancos



Desde el BBVA precisaron a Télam que "la sanción recibida se encuentra en análisis por parte del banco, a fin de evaluar acciones a adoptar".



Sin embargo, destacaron que vienen informando a sus clientes "por todas las vías de comunicación oficiales del banco, las medidas y acciones preventivas que deben tener en cuenta ante situaciones sospechosas, con el fin de que, dispongan de herramientas e información suficiente para evitar este tipo de fraudes de terceras personas ajenas a esta entidad".



Asimismo remarcaron que "los altos niveles de seguridad con los que cuenta BBVA cumplen con los más altos estándares internacionales en seguridad de la información y seguridad informática".



Por su parte, desde el Santander indicaron a esta agencia que el banco "recibió la notificación sobre la multa", y precisaron que están "revisando los términos de la misma para realizar la apelación correspondiente".



Al respecto aseguraron que "Santander garantiza, desde siempre, el mayor estándar de seguridad y la protección de los datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes en todos los canales por los que operan, ya sea de forma presencial o virtual".



Subrayaron que "desde marzo de 2020, cuando se potenció la operatoria digital, Santander informó constantemente a sus clientes, por comunicación directa, a través de sus redes sociales o mediante los medios de comunicación, varias campañas de concientización y prevención, como también una serie de recomendaciones para prevenir ciberestafas y operar seguro por canales digitales, con el fin de que cuenten con información suficiente para evitar este tipo de fraudes de terceras personas ajenas al banco".



"En el último mes, para reforzar esto, Santander lanzó una campaña de prevención contra el ciberdelito para concientizar, a través de videos cortos y directos, sobre cuatro modalidades de estafas: mediante llamada telefónica, por transferencia bancaria, por e-mail o simulando un sorteo", destacaron.



En tanto que desde Supervielle aseguraron a Télam que "las imputaciones no tienen sustento", y afirmaron que el banco "dispone de canales de información y de reclamo".