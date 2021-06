Sportivo Belgrano visitará a Douglas Haig el próximo domingo

Sportivo Belgrano ya transita una nueva semana de entrenamientos de cara a la 9° fecha del Federal A donde deberá visitar Douglas Haig de Pergamino. La programación para ese encuentro ya está definida y será el domingo 27 de junio desde las 15 horas en tierras bonaerenses.

Douglas acumula dos derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones: 1-0 ante Gimnasia y Tiro de local y 1-0 ante Sarmiento de Resistencia el pasado fin de semana. El equipo "rojinegro" deambula en el fondo de la tabla y buscará comenzar a consolidarse ante el equipo de Martelotto.

Sportivo marcha quinto y no gana desde el pasado 2 de mayo cuando derrotó en su casa a Crucero del Norte. En los últimos cuatro partidos acumula tres empates (dos de local y uno de visitante) y una derrota, fuera de su casa.

El último enfrentamiento entre ambos fue el 16 de febrero de 2020 en Pergamino. En aquella oportunidad fue victoria del local por 2 a 1 con goles de Agustín Pezzi y Pablo Mazza. Fernando Catube había adelantado a la Verde a los 50 segundos de juego.

La fecha

Chaco For Ever vs. Unión (Sunchales)

Racing (Cba) vs. Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Gimnasia (Cdu) vs. Def. de Pronunciamiento

Douglas Haig vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parjas vs. Sarmiento

Boca Unidos vs. Gimnasia y Tiro

Ctral. Norte vs. Crucero del Norte

Libre: Juv. Unida (Gualeguaychú)

La tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 17 8 5 2 1 10 1 +9 2 Chaco For Ever 15 8 4 3 1 14 6 +8 3 Gimnasia (S) 15 8 4 3 1 10 6 +4 4 Central Norte (S) 12 8 2 6 0 10 8 +2 5 Sp. Belgrano (SF) 11 8 2 5 1 12 10 +2 6 Sarmiento (R) 11 8 3 2 3 8 9 -1 7 Boca Unidos 10 7 2 4 1 8 8 0 8 Defensores (VR) 10 7 3 1 3 9 7 +2 9 Gimnasia (CdU) 10 7 3 1 3 7 9 -2 10 Union (S) 9 7 2 3 2 7 7 0 11 Defensores (P) 7 7 1 4 2 6 7 -1 12 Crucero (M) 7 7 2 1 4 4 11 -7 13 Douglas Haig 6 7 2 0 5 5 6 -1 14 Sp. Las Parejas 5 7 1 2 4 3 8 -5 15 Juv. Unida (G) 3 8 0 3 5 5 15 -10