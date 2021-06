Baravalle, sobre el gol de Maradona: "Es la obra máxima"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) propuso un homenaje colectivo a Diego Maradona al cumplirse hoy 35 años de su legendario segundo gol a Inglaterra en los cuartos de final de México '86.

La consigna, impulsada en las redes sociales con el hashtag #GritaloporD10S, consiste en volver a festejar el mejor gol de la historia de los Mundiales a las 16:09, momento exacto de la conquista en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante 114.580 espectadores.

Diego Baravalle, integrante de la Peña Boquense de San Francisco, explicó de qué se trata el homenaje y cómo vivió ese momento: "Esto es algo que sale de varios lugares, lo vi en al tele, en el programa de Goyco, de ex compañeros, acabo de ver placa muy linda en el Estadio Azteca, donde hay un homenaje a Diego por el gol más lindo de la historia, y obviamente de la gente de Boca. Hay un grupo de Whatsapp de gente de todo el país y de otros lugares del mundo que también lo viene promoviendo. Hoy se cumplirían los 35 años de aquella obra de arte en Mundial del '86. Para los que tuvimos la suerte de verlo fue un sueño cuando Víctor Hugo dice 'barrilete cósmico' porque realmente era un 'barrilete cósmico'. Creo que nunca hubo una mejor descripción era eso, descollante y una obra de arte al mismo tiempo".

Baravalle, que tenía 13 años cuando vio el gol, aseguró que se trata de la "obra máxima" del 10. "Tenía 13 años, lo vi en un departamento que alquilábamos con mi hermano. No fui a la escuela ese día, me quedé a ver el partido solo. Era mucha devoción por el fútbol, por Diego, por esa forma de jugar y por todos los grandes jugadores que ese Mundial tenía. Increíble. Después con el paso de los años se fue agigantando lógicamente y hoy ves a los chicos de otra generación cómo se sorprenden con aquel gol. Como se emparenta, hay un gol de Messi en la Liga Española que es muy parecido. Y qué lindo que entre los tres máximos exponentes del fútbol, Pelé, Maradona y Messi, dos sean nuestros. Los recuerdos son permanentes. Diego está muy metido quizaá mucho más en el plano representativo, no sólo del fútbol sino lo que Diego representa para la gente, cómo emociona. Y ese gol es la obra máxima".

La pasión por Maradona lo llevó, en dos oportunidades, a estar cerca de él. La primera oportunidad fue en el centenario de Boca Juniors. "Había toda una organización que me permitió estar dentro de la cancha, fui el primer desobediente que rompí la fila, no pude aguantar. Estábamos con la antorcha del centenario, esa antorcha recorría todo el país, y entrábamos todas las peñas con esas antorchas en el contorno de la cancha. En el medio había un pasillo de jugadores y pasaba Diego con la antorcha para subir a un escenario y hablar y decir unas palabras. Y cuando vi que venía Diego salté, no me di cuenta, me agarré del 'Chino' Tapia, en una silla, lo alcanzo a ver, peticito, con la melena. Fue la primera vez que lo vi, temblé todo, genera cosas. Hasta a mucha gente que a Diego lo tiene ahí nomas cuando lo veía le pasaba lo mismo, era una figura así".

La segunda oportunidad fue en Río Tercero, en 2014, ocasión en que estuvieron más cerca. "Lo pude abrazar, fue jugando un partido al fútbol. Creo que era la época del Mundial de Brasil. Fue algo maravilloso, toda la gente que es de acá pudimos ir, estuvimos en la misma línea, en la tribuna, la gente entraba y se abrazaba, fue algo muy raro porque es difícil conseguir eso, pero pasó. Y esa es la más linda de las dos veces, fue más nuestro".

Sobre el gol

Diego Maradona protagonizó el 22 de junio de 1986 un gol que se inmortalizó como uno de los instantes más gloriosos de la historia del fútbol mundial: en campo argentino, a la altura del circulo central, recibió la pelota, giró para perfilarse hacia el arco e inició un slalom fenomenal en el que dejó en el camino a cuatro rivales más el arquero Peter Shilton para concretar el gol dentro del área inglesa.

Argentina venció a Inglaterra 2 a 1 y avanzó a las semifinales de México '86, que finalmente ganó tras eliminar a Bélgica (2-0) y Alemania (3-2) en las siguientes instancias.