Desactivaron una fiesta clandestina con más de 20 personas

Se llevaba a cabo en barrio San Cayetano. Además, durante todo el fin de semana largo los uniformados desactivaron más de 15 pequeñas reuniones sociales no autorizadas.

En las primeras horas de este lunes, inspectores de la Dirección de Espectáculos Públicos junto a inspectores de la Dirección de Policía Municipal y agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba, realizaron distintos operativos de control, a los fines de dar cumplimiento a las medidas sanitarias de prevención vigentes en el marco de la pandemia de Covid-19, informaron fuentes policiales.

A partir de denuncias telefónicas recepcionadas al número de teléfono municipal 103 y de tareas de investigación y de patrullaje por los distintos barrios de la ciudad, aproximadamente a las 2.25 los uniformados se hicieron presentes en Amadeo Belén Cabrera al 200, en barrio San Cayetano, donde se encontraban reunidas más de 20 personas, mayores de edad, en una fiesta clandestina.

Se labraron las actas pertinentes y posteriormente se procedió al desalojo del lugar. Además, los oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba labraron a todos los presentes las correspondientes actas por infracciones a la Ley Provincial N° 10.702 “Régimen Sancionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria Covid-19” art. 1 inc. 1) “Incumplimiento de Medidas de Protección Personal”, art. 1 inc 2 b) “Incumplimiento del Límite Horario para Circular” y art. 1 inc 3) “Incumplimiento de Medidas de Prevención en Relación a Reuniones Sociales”.

Además, durante todo el fin de semana largo, los uniformados desactivaron más de 15 pequeñas reuniones sociales no autorizadas que se realizaron en los barrios 20 de Junio, Catedral, Sarmiento, El Prado, Hospital, Roca, Jardín y La Florida, solicitando a los presentes que se retiraran de los domicilios.