Muerte súbita: estar capacitados y no perder tiempo, fundamental para salvar vidas

El sábado 12 de junio Christian Eriksen, jugador de fútbol de la selección de Dinamarca, se encontraba jugando contra Finlandia por la Eurocopa cuando se desplomó en el campo de juego tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. La asistencia médica llegó de inmediato y se le practicó reanimación cardiopulmonar y desfibrilación, lo que le salvó la vida.

La reanimación cardiopulmonar o RCP es una técnica que salva vidas, útil en muchas emergencias, como por ejemplo ante un ataque cardíaco o un cuasi ahogamiento, en los que la respiración o los latidos del corazón de una persona se detuvieron.

En San Francisco quien enseña esta técnica es la ‘Asociación Civil Kevin RCP’, surgida en 2015 a raíz de la muerte de Kevin Ghigo (18), un joven que se encontraba jugando al vóley cuando sufrió un paro y no fue reanimado a tiempo. El objetivo: evitar situaciones similares a futuro.

Uriel Ghigo, integrante de la asociación civil y hermano de Kevin, explicó lo ocurrido: “Lo que pasó con Eriksen se cree que fue una muerte súbita, que sucede cuando el corazón se detiene de un momento a otro, de una manera inesperada, sin ningún antecedente ni síntoma previo. De un segundo al otro el corazón se detiene. Eso puede ocurrir en cualquier persona, sin importar si la persona es considerada sana. En este caso tenemos un deportista profesional, con una carrera extensa, y sin embargo su corazón se detuvo”.

Qué se puede hacer

Ghigo explicó que lo más importante antes de actuar es estar capacitado. “Es necesario estar capacitado para saber de qué manera actuar. Lo principal es aprender la maniobra. Siempre lo que se hace es una evaluación de la víctima para ver si responde, si respira o si tiene pulso. En el caso de que no haya ninguna de estas respuestas, se activa el protocolo de RCP. Previamente siempre se debe llamar a un servicio de emergencias. En este caso había personal médico que estaba capacitado y que pudo asistir rápidamente al jugador”.

Sobre cómo proceder, aclaró que “es complicado”. “Lo primero que podemos recomendar es capacitarse. Siempre el instinto nos lleva a hacer algo, más allá del desconocimiento, y por ahí es recomendable intentar hacer algo a decir ‘por las duda no lo toco’, cuando en realidad esa persona necesita una asistencia. Pero lo principal siempre va a ser estar capacitado o tratar de buscar a una persona que lo esté para que lo pueda asistir correctamente y le pueda salvar la vida”, dijo.

Actuar rápido es fundamental

Ghigo indicó que el tiempo con el que se cuenta a la hora de actuar es “muy poco”. “Tenemos cuatro minutos en que si nadie hace nada, el cerebro empieza a sufrir daños. Por eso es muy importante esta atención inmediata que tuvo el jugador dentro de la cancha, los jugadores se dieron cuenta de que no reaccionaba, llamaron a los médicos de la cancha y ellos lo pueden asistir correctamente, esto es importantísimo en cualquier deporte y evento masivo es algo que deberíamos tener normalizado dentro de la ciudad, la provincia, el país y el mundo, pero lamentablemente es algo que no ocurre”.

“Tenemos el ejemplo de Kevin, que no recibe una asistencia, no había un servicio de emergencia, no había gente preparada en el lugar y eso le costó la vida”, agregó.