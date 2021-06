En vivo: Defensores Villa Ramallo vs. Chaco For Ever

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo recibirá hoy a Chaco For Ever por la octava fecha del Torneo Federal A, Zona Norte, en un partido que comenzará a las 15:45 en el estadio Salomón Boeseldín y con el arbitraje de César Ceballos. Miralo en vivo y en directo por Youtube en esta página a la hora del comienzo, con transmisión de Chaco TV.

El partido también se podrá ver en vivo online en este link de la televisión chaqueña.

Después de lo que fue la dura derrota en Salta en los últimos minutos frente a Central Norte, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo buscará reivindicarse como local y quedarse con los tres puntos.

Pero no será sencillo para el Granate conseguir los tres puntos, ya que enfrente estará Chaco For Ever, el duro conjunto chaqueño que también necesita una victoria para seguir prendido en el grupo.

La probable formación del Granate está compuesta por:

Chaco For Ever es uno de los escoltas que tiene la Zona Norte y buscará seguir de cerca a Racing de Córdoba en la pelea por el primer puesto.

En cuanto a lo que el equipo se refiere, una modificación tendrá For Ever con el ingreso Mauricio Ruiz en lugar de César More. El resto serán los mismos que vienen de ganarle a DEPRO en el Gigante.

Probables formaciones

Defensores de Belgrano (VR): Nicolás Dormisch; Juan Aguilar, Raúl Albornoz y Leonardo Mignaco; Lionel Monzón, Hernán Ruben, Augusto Laena y Enzo Martínez; Fausto Campiotti, Maximiliano Gauto González y Franco Coronel.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín, Mauricio Ruiz; Lucas Jofre, Oscar Gómez, Emanuel Díaz, Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Hora: 15:45.

Estadio: Defensores VR.