Repudiable: Viviana Canosa acusó a médicos de matar gente por la pandemia

La conductora Viviana Canosa continúa con su cruzada conspiracionista que niega la gravedad de la pandemia causada por el Covid-19 y nuevamente atacó al personal de salud que batalla día a día contra la enfermedad, a los que acusó de matar pacientes, entre otros graves delitos, y también puso en duda la campaña de vacunación.

Desde su programa "Viviana con vos" en el canal A24 disparó todo tipo de acusaciones sin la menor prueba hacia el personal de la salud y profesionales de la medicina, a los que acusó de mentir con los certificados de defunción y causas de muertes. Pero no solo eso, sino que aseguró que a la gente "la están matando".

Con el aval de los responsables del canal, desde el comienzo de la pandemia la conductora se dedicó a cuestionar todas las medidas sanitarias y alentar todo tipo de teorías conspiracionistas y negacionistas de la pandemia, además de promover el uso de sustancias tóxicas peligrosas como el dióxido de cloro, hecho por lo cual fue denunciada.

Ahora, desconociendo la peligrosidad del virus, la enorme evidencia científica y el arduo trabajo del personal de la salud, la conductora atacó: “Hay gente que no está para morirse, y que la internan y se muere. Hay un curro con la pandemia, que da asco. Creo que vamos a despertar y no vamos a permitirlo más”.

“Ojo médicos, ojo a los traidores, ojo a los que están firmando cosas que no deben firmar. Dejen hacer autopsias”, amenazó Canosa. Y acusó: “Firman que se mueren de Covid cuando no se mueren de Covid”, sin exhibir prueba alguna de sus dichos.

"Los médicos están haciendo uso y abuso de las personas", aseguró. “Hay gente sana que llega con un problema, con fiebre, ¿Y ya es Covid? ¿No estarán matando a más gente de la que está muriendo?”, dijo. Y remató: "Hay un montón de gente a la que están matando. Y muchos médicos son cómplices".

Por último, la conductora, remató: “Los médicos tienen que sanarnos, tienen que curarnos, no llenarnos de miedo. Cuando esto termine, mucha gente va a tener que pagar por el daño que están haciendo. Que lo hagan los políticos, no me sorprende. Pero sí los médicos, que estudiaron para salvarte. Están haciendo uso y abuso de las personas. Decir genocidio es un montón, pero por algo estamos en listas negras”.

También antivacunas

Como si su ataque al personal de salud no fuese poco, Canosa siguió poniendo en duda el proceso de vacunación contra el Covid-19.

Aseguró que por lo que le contó un amigo de ella, al que llamó "Dani", en la Facultad de Medicina en Buenos Aires no estarían inyectándole a la gente vacunas contra el Covid-19 sino otro líquido.

"Mi amigo Dani en la Facultad de Medicina, donde fue a darse la vacuna. Se va a dar la inyección y cuando llega la enfermera le pregunta 'dónde está la vacuna', ni siquiera tenía la tapita de la jeringa", explicó Canosa, desconociendo por completo cómo funciona el sistema de vacunación.

'Si no me mostrás (supuestamente el frasquito de la vacuna) no me la doy'", contó Canosa que le dijo su amigo Dani a la enfermera.

"Entonces Dani se fue por un pasillo eterno de la Facultad de Medicina y se dio la vacuna que se tenía que dar", agregó.

"La gente que estaba en la Facultad de Medicina se dio una vacuna, que andá a saber si era una vacuna... algodón y te pincho. Lo que está pasando acá es una locura, las muertes y el covid son una locura, yo sé que está mal y yo tendría que decir salgan todos a vacunarse....", finalizó.

Con información de Ambito.com