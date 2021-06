Graduados del CRES diseñaron un sistema de control de humedad para silobolsas

Tres estudiantes del Centro Regional de Educación Superior, dependiente de la Universidad Nacional de Villa María, obtuvieron recientemente sus títulos como Diseñadores Industriales luego de presentar, de manera virtual, el desarrollo de un sistema de control de humedad de los silos bolsas, que fue evaluado por un tribunal integrado por los docentes Sebastián Dovis, Ignacio Castello y Lucio García.

Se trata de Macarena Garat, Juan Pablo Genero y Tomas Bonis, quienes comenzaron a estudiar juntos la carrera en 2016.

Garat, que eligió la carrera para complementarla con su reciente título de Diseñadora de Espacios, explicó que el proyecto comenzó a gestarse en el cuarto año de la carrera, en el marco de una asignatura en la que se van investigando distintas áreas, de acuerdo al interés del estudiante: “Ahí uno va buscando un problema y va llegando a una problemática para después responderla a través de un proyecto”

Bonis, con formación técnica pero con interés en el diseño industrial, dio detalles de la decisión de enfocarse en la producción agrícola, “Optamos por el campo porque es algo importante en nuestra zona. Veíamos que era una problemática real. Todo lo que fuimos investigando nos llevó a desarrollar lo que presentamos en nuestro trabajo final, que fue un sistema de control de humedad de los silos bolsas. Hicimos todo el desarrollo de este proyecto de manera virtual, ya que el año pasado empezamos a cursar la materia de trabajo final y nos sorprendió esto de la pandemia. Fue un poco complicado al principio, pero creo que llegamos a buen puerto”, dijo.

A su turno Genero, que se interesó por la profesión a partir de un amigo que ya estudiaba la carrera, sostuvo que el desarrollo no se pensó de un día para el otro: “Fue una búsqueda antes de empezar, no es que nos levantamos un día y dijimos ‘vamos a hacer este sistema’. La particularidad que tiene esta materia es que te abre un abanico de posibilidades. Generalmente se plantean ciertos temas y uno va investigando. Tuvimos un proceso largo antes de desembocar particularmente en el agro y después en lo que es el acopio de silos bolsas. Este abanico grande se va cerrando cada vez más hasta llegar a la problemática particular con la que vos, desde el diseño industrial, vas plantear una posible solución. El desafío fue ver cómo lo resolvíamos”.

Solución a una problemática real

“Lo importante de esta materia era que la problemática que uno buscaba tenía que ser real en el país, en la zona, y cerrar varios aspectos, no solamente que tuviera ausencia de una respuesta, sino muchos otros factores, muchas variables. Por suerte todo salió bien, nos costó bastante la primera parte”, recordó Garat, que sostuvo que el proyecto está listo, a la espera de quienes deseen llevarlo adelante.

A la vez, Genero dijo: “Se plantea un proyecto académico que abarque todos los aspectos relacionados a la producción, que es el fuerte del diseño. Todo lo que se plantea tiene que poder producirse. En el caso nuestro, la carrera está enfocada más que todo a lo que es el diseño de productos. Estos productos sí o sí tienen que dar respuesta a un proceso productivo”.

En ese marco, añadió: “El proyecto está cerrado y se puede realizar, obviamente con ciertos ajustes que van sucediendo a la hora de encarar un proceso productivo. Ajustes de pruebas, validación. La propiedad intelectual nos pertenece y la idea es que con el proyecto haya algún interesado que pueda llevarlo adelante. La idea está resuelta, falta la parte productiva, el desarrollo, que también tiene sus tiempos”.

Repercusión

Los nuevos profesionales indicaron que el desarrollo tuvo amplia repercusión.

Bonis destacó que al tratarse de una entrega virtual, más personas pudieron verla. “Más allá de la devolución y la nota, que fue muy buena, todo lo que se dijo estuvo bueno, tanto la devolución que fueron dando los profesores que estaban encargados del tribunal como así también la de la decana de la facultad y otros profesores que nos fueron acompañando a lo largo de la carrera. Estaban muy contentos, se notaban muy interesados. Y también nuestras familias. Creo que esto sirvió para que ellos terminen de entender qué fue lo que pudimos aprender todos estos años. Y creo que nos sirvió bastante”, dijo.

Genero coincidió: “Fue mostrar lo que hacemos en nuestra profesión para cualquier persona que estaba presente”.

Por su parte, Garat sumó: “En el principio de la presentación comenzamos diciendo que era nuestra manera de ver el Diseño industrial, porque si uno le pregunta a cualquier persona que estudie o a cualquier profesional, probablemente cada uno dé una definición distinta porque es muy abierto, tratamos de comunicar eso”.

Agradecimientos

Los profesionales destacaron la oportunidad que les brindó la universidad de poder desarrollar un tema de su interés.

Seguidamente agradecieron a las autoridades y a Pablo Ambrosino, coordinador de la carrera, por el apoyo: “El trabajo que hace es espectacular, increíble, fue el encargado de que todo funcione, no hay palabras para describir el trabajo que hace, a él todas las gracias”.

Asimismo resaltaron el apoyo de la familia y de los amigos y de todas las personas que aportaron su mirada para con el desarrollo.

“Cualquier mirada es bien recibida para desarrollar algo, no solamente es nuestra mirada de la problemática. Como profesionales nos interesa conocer de todo para tener una mirada crítica. Sin dudas que sin la colaboración de esta gente el proyecto no hubiera podido salir adelante”, concluyó Genero.