Caso María Laura Ferreyra: siete años de prisión para Carossio por el violento robo

La Justicia condenó este viernes a siete años de prisión a Emiliano Gabriel Carossio (25), joven que estaba acusado por "robo calificado agravado por lesiones" por un intento de arrebato en 2018 que dejó al borde de la muerte a María Laura Ferreyra (42). Además, en la condena se le sumaron otros hechos de robo y encubrimiento por los que fue juzgado.

El juicio se desarrolló de manera abreviada en la mañana de hoy en la Cámara del Crimen y Correccional de los Tribunales de San Francisco.

En la audiencia, el acusado reconoció ser autor de los hechos, pidió perdón a las víctimas y a las familias. Además dijo estar arrepentido de los hechos que cometió.

Martín Delgado, esposo de la víctima, aseguró que no quedó conforme con el fallo y consideró que la pena debía ser mayor. "Por lo menos 15 o 20 años", dijo tras conocer la sentencia. También cuestionó la modalidad abreviada del juicio, de la que dijo haberse enterado sobre el comienzo de la audiencia y que nadie se lo informó previamente.

Delgado no dejó dudas en que no estaba conforme con el fallo de la Justicia. "Por lo que hizo dice estar arrepentido, seguramente no lo está sino que es para ganar una pena mínima a la que se merecía", dijo.

"Del juicio me enteré recién que era hoy, es una falta de respeto, no había sido notificado antes. Por lo que vemos tienen beneficios los que hacen mal las cosas, a él se le dan beneficios, ¿y las víctimas qué beneficio tenemos?", cuestionó la pareja de la mujer.

"Me enteré hace dos meses atrás que iba a ser el 21 de junio, después el lunes pasado cuando vine a traer una carpeta me enteré que era hoy, pero la notificación fue esta mañana", explicó.

Delgado reiteró que no cree en el arrepentimiento y pedido de perdón del joven condenado. "Sentí impotencia. Quizás él salga antes de que Laura termine su rehabilitación. Para mí fue un intento de homicidio lo que hizo, la forma en que él actuó. Es imperdonable lo que hizo. Por lo menos 15 o 20 años debería haber sido", agregó.

Sobre su pareja, dijo que aún no es capaz de comprender lo que ocurrió. "Ella no está bien como para decir que le pasó tal o tal cosa, comprende más o menos", detalló.

También cuestionó la modalidad del juicio abreviado. "En ningún momento me consultaron nada. Me entero porque estaba en Tribunales buscando una carpeta de Laura. Queríamos un juicio con la pena que se merecía. Esta pena no se la merecía, fue muy beneficiado", insistió.

"Él dice que no tuvo sostenimiento de la madre, pero Laura llevaba una vida normal como todos y hoy está 20 horas por semana en rehabilitación, y no sabemos cuándo va a poder llevar una vida medianamente parecida a la que llevaba antes. Laura no va a poder volver a trabajar, no va a volver a ser la que era dos años atrás. De ahí tenía que partir la base para la pena", resumió Delgado.

El intento de robo de Carossio a Ferreyra fue en octubre de 2018 en la esquina de General Paz y Sáenz Peña, algo que fue esclarecido luego por la Fiscalía, ya que en un primer momento se pensó en un choque entre dos motos y con uno de los autores dándose a la fuga.

Cabe recordar que la familia de María Laura no se presentó como querellante y tampoco inició un juicio civil contra el acusado. De todos modos, la familia tiene como prioridad que la mujer siga recuperándose después de considerar que lo ocurrido con ella fue un "milagro".

La lucha de María Laura

Luego de la caída, Ferreyra fue trasladada al Hospital Iturraspe, pero por la gravedad de las lesiones la terminaron derivando al Sanatorio Allende, en la capital provincial, donde en un primer momento su estado era vegetativo.

Hoy, a casi tres años del hecho, María Laura –madre de una adolescente de 14 años y una niña de 3- intenta de a poco volver a una vida normal, donde se pueda desenvolver sola. Volvió a San Francisco meses atrás luego de estar internada en Córdoba y todavía sigue con su rehabilitación.