"Vamos al Centro" celebrará el Día del Padre con sorteos

"Vamos al Centro", la subcomisión del Centro Empresarial y de Servicios (CES), lanzó una campaña para el Día del Padre por medio de la cual habrá importantes sorteos entre los clientes y los asociados. El objetivo: incentivar las ventas en esta fecha especial.

Florencia Vázquez, parte de la subcomisión, dialogó con El Periódico y se refirió a la propuesta: "Están participando todos los comercios adheridos, que son casi 60. Es un buen número. La campaña consta de un sorteo, que se va a realizar el 30 de junio a las 19, con premios importantes y novedosos".

El primer premio es un paseo en avión para conocer San Francisco desde las alturas, para cuatro personas. En tanto, el segundo premio es una cena en La Parrilla, también para cuatro personas.

"Por el otro lado tenemos una campaña para socios del Centro Empresarial. Vamos a estar sorteando una noche de alojamiento en el Soho Park y una cena para dos personas en el mismo lugar. Y de tercer premio un brunch para papá", dijo Vázquez.

Y agregó: "Todos estos premios súper importantes y novedosos son para agasajar tanto a nuestros clientes como a los asociados al CES. Los invitamos a todos a que se sumen y participen, ya sea de 'Vamos al Centro' como del CES . Y a la gente a que se llegue, recorra el centro, encuentre los comercios adheridos a través de sticker que dice 'A volar con papá'. Los van a identificar muy fácil. Que entren, hagan sus compras y obtengan su cupón para acceder al sorteo".

Ventas

En cuanto a las ventas para el Día del Padre, Ricardo de León, miembro del CES, aclaró que se vive un momento complicado por la pandemia pero destacó que las mismas son similares a la del año pasado, por lo que destacó el esfuerzo de la entidad para fomentarlas.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo desde el CES, tratando de motivar, en esta situación tan particular que estamos viviendo, las ventas, por medio de las promociones y sorteos, trabajando codo a codo con la gente de 'Vamos al Centro'. Todo esto va apuntado a que la situación no es la mejor, lo sabemos, esta situación de la pandemia ha traído graves problemas desde el punto de vista comercial, de todos modos las estadísticas están dando que estamos parecido a la ventas del año pasado", manifestó.

Seguidamente continuó: "Eso es bueno, no han caído y si han caído es muy poco. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertos comercios, como los gastronómicos, que están muy golpeados, que no da esa realidad, pero desde el CES estamos tratando de incentivar todas las fechas importantes para motivar la venta y que esto de a poquito vaya avanzando y si Dios quiere en un futuro no muy lejano esta situación va a empezar a bajar y se va a empezar a ver un poco el cielo".

Sobre el final, Vázquez invitó a los comerciantes a acercarse al CES: "Queremos invitar a todos los comercios que aun no son parte del CEs a que se sumen, a que se mantengan informados a través de nuestras redes sociales. Constantemente estamos trabajando y sumando nuevos convenios. Que se sumen y estén actualizados con todas las novedades que venimos trayendo".