Presentarán en el Concejo un proyecto para prevenir problema de salud mental

El concejal de Córdoba Cambia, Ángelo Cornaglia, presentó un proyecto al Concejo Deliberante, que será tratado en la sesión de este jueves, y que tiene que ver con la prevención de problemas de salud mental.

"El proyecto se llama '¿Cómo te Sentís?', a modo de pregunta, porque tratamos la prevención de los problemas de salud mental y emocional, entre ellos la depresión, y aquellos problemas que se agravan más como consecuencia de la pandemia, el encierro, la crisis económica, la muerte de algún familiar o amigo y otros problemas personales", explicó el edil.

Cornaglia detalló que, entre otras cosas, se busca la creación de una campaña de concientización que ayude a prevenir, acompañar y a brindarles las herramientas suficientes a los sanfrancisqueños que necesiten saber a quiénes pueden acudir en el caso de que tengan algún problema.

"El año pasado presenté un proyecto que se llamaba 'Contacto Joven' en el cual se le pedía al municipio que brinde atención 24 horas para todas las personas que no la estuvieran pasando bien y me lo rechazaron con el fundamento de que ya estaban esas herramientas, de que hay equipos que se encargan de trabajar con los colegios y equipos desde el municipio que trabajan desde la Secretaria de Salud en eso. Pero la sociedad no los conoce, de hecho yo personalmente no los conozco tampoco", agregó.

El concejal pidió que además de la generación de la campaña de concientización a través de los medios tradicionales y las redes sociales, la campaña pretende que el municipio dé a conocer todas las herramientas que tiene para que la persona que la está pasando mal pueda comunicarse para poder sentirse acompañada.

"Este es un flagelo que afecta a toda la sociedad, fundamentalmente a niños, niñas y adolescentes, más teniendo en cuenta la falta de escuela presencial, donde se hacía un trabajo de sociabilización, de acompañamiento, donde los docentes veían si algún niño o algún joven tenía algún problema, en ese caso lo podían tratar con sus psicólogos. Hoy con la virtualidad eso no se puede hacer y hay muchos niños y jóvenes que están padeciendo este tipo de problemas", sostuvo Cornaglia.

Sobre el final, indicó: "Hay estudios que muestran que en la sociedad hay un porcentaje en el que ha crecido la frustración, la depresión, especialmente en niños y adolescentes, entonces me parece que es un proyecto para trabajarlo ahora".

"Hace más de 16 meses que estamos encerrados, de alguna manera u otra, y la falta de contacto con el otro hace que no haya alguien que pueda detectar ese problema, y se vuele cada vez peor", finalizó.