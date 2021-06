Se juega la tercera jornada y San Isidro enfrenta a Independiente

Continúa este jueves la burbuja que se desarrolla en San Francisco y tiene como epicentro el estadio "Severo Robledo" de San Isidro. Al igual que en las jornadas anteriores, Los Halcones se presentarán desde las 19 para enfrentar a Independiente de Santiago del Estero.

El partido más atractivo de la jornada será el protagonicen a partir de las 16.30 Ameghino de Villa María con Villa San Martín de Chaco. Ambos equipos luchan por los primeros puestos de la tabla y se espera un encuentro de alta intensidad.

Cabe recordar que ya se disputaron dos jornadas donde San Isidro no pudo ganar en ninguna de sus dos presentaciones y quedó con muy pocas chances de clasificar a playoffs.

Hasta hoy, el único equipo que logró ganar en sus dos presentaciones es Deportivo Norte, donde milita el sanfrancisqueño Lautaro Mare, que se metió en la pelea por ingresar a puestos de clasificación con estos triunfos.

Resultados y programación

Lunes 14 de junio

Ameghino 80-79 Tiro Federal

Barrio Parque 72-77 Villa San Martín

Deportivo Norte 86-69 Independiente (Stgo. del Estero)

San Isidro 61-69 Central Olímpico de Ceres

Martes 15 de junio

Villa San Martín 78-83 Deportivo Norte

Independiente (Stgo. del Estero) 72-62 Ameghino

Central Olímpico de Ceres 67-79 Barrio Parque

Tiro Federal 69-64 San Isidro

Jueves 17 de junio

11 hs Deportivo Norte vs. Central Olímpico de Ceres [click acá para verlo en vivo]

14 hs Barrio Parque vs. Tiro Federal [click acá para verlo en vivo]

16.30 hs Ameghino vs. Villa San Martín [click acá para verlo en vivo]

19 hs San Isidro vs. Independiente (Stgo. del Estero) [click acá para verlo en vivo]

Viernes 18 de junio

11 hs Central de Ceres vs. Ameghino

14 hs Tiro Federal vs. Deportivo Norte

16:30 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Barrio Parque

19 hs Villa San Martín vs. San Isidro