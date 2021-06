El gesto de Cristiano Ronaldo provoca pérdidas millonarias a Coca Cola

El último lunes, durante la conferencia de prensa antes del partido entre Portugal y Hungría por la Eurocopa 2021, el delantero Cristiano Ronaldo tuvo una acción que se hizo viral: apartó de su zona dos botellas de Coca Cola que habían dejado los organizadores, un gesto que se hizo viral en redes sociales y que tuvo importantes consecuencias económicas para la marca líder de gaseosas.

Apenas se sentó en su lugar frente al micrófono, el astro portugués luso observó las dos botellas de bebidas carbonatadas y las alejó de su sitio. Inmediatamente puso adelante una botella de agua y dijo a las cámaras: "Agua. Coca Cola...", haciendo referencia a que claramente prefiere tomar agua.

Pues bien, ese gesto que fue aplaudido por muchos ya que la imagen de una bebida con alto contenido de azúcar no parece ser apropiada para fomentar la práctica deportiva, tuvo una enorme repercusión negativa para la marca. Observando la evolución de las acciones y del precio de la compañía antes y después, el 'momento Cristiano' supuso unas pérdidas billonarias para Coca Cola.

Según consignó el diario deportivo español Marca, cuando abrió el mercado bursátil en Europa la acción de Coca Cola se encontraba en cifras cercana a los 56.10 dólares. 30 minutos después, cuando salió Cristiano Ronaldo y Fernando Santos a la sala de prensa del Puskas Ferenc Stadium de Budapest, las acciones cayeron hasta un mínimo de 55.22 dólares por acción.

El gesto de apartar las botellas provocó una brutal caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil. Y en términos económicos, Coca Cola pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Son números astronómicos, pero un simple gesto significó unas pérdidas totales de 4.000 millones de dólares.

El mensaje público sobre su hijo

El delantero portugués, actualmente en Juventus de Italia, ha llegado a decir en algunas entrevistas que es importante que los niños tengan una dieta sana y saludable, alejada de azúcares y grasas. El ser preguntado en una ocasión por su relación con su hijo sobre este tema, Cristiano Ronaldo fue claro. "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", afirmó.