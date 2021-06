Miércoles sin partidos en San Isidro: los planteles entrenan por turnos en el estadio

La jornada de este miércoles no tendrá partidos en el "Severo Robledo", estadio donde se disputa la burbuja de la Conferencia Norte de la Liga Argentina. Sin embargo, los planteles utilizan su tiempo para realizar trabajos regenerativos y técnicos.

Cada equipo tiene alrededor de una hora para trabajar en el estadio con turnos que comenzaron a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 21, horario donde trabajará el equipo de San Isidro. Los planteles no pueden utilizar los vestuarios y después de cada entrenamiento se realiza una desinfección completa del área de trabajo.

El regreso a la competencia será este jueves a partir de las 11 de la mañana y cerrará el viernes con la última jornada.

Lo que pasó y lo que viene

Ya se disputaron dos jornadas donde San Isidro no pudo ganar en ninguna de sus dos presentaciones y está complicado con respecto al objetivo de clasificar a playoffs. Quien sí pudo conseguir las dos victorias -el único-fue Deportivo Norte, donde milita el sanfrancisqueño Lautaro Mare, que se metió en la pelea por ingresar a puestos de clasificación.

Lunes 14 de junio

Ameghino 80-79 Tiro Federal

Barrio Parque 72-77 Villa San Martín

Deportivo Norte 86-69 Independiente (Stgo. del Estero)

San Isidro 61-69 Central Olímpico de Ceres

Martes 15 de junio

Villa San Martín 78-83 Deportivo Norte

Independiente (Stgo. del Estero) 72-62 Ameghino

Central Olímpico de Ceres 67-79 Barrio Parque

Tiro Federal 69-64 San Isidro

Jueves 17 de junio

11 hs Deportivo Norte vs. Central Olímpico de Ceres

14 hs Barrio Parque vs. Tiro Federal

16.30 hs Ameghino vs. Villa San Martín

19 hs San Isidro vs. Independiente (Stgo. del Estero)

Viernes 18 de junio

11 hs Central de Ceres vs. Ameghino

14 hs Tiro Federal vs. Deportivo Norte

16:30 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Barrio Parque

19 hs Villa San Martín vs. San Isidro