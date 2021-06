San Francisco: 60% de la población a vacunar ya recibió una dosis y un 10% no pretende hacerlo

El anuncio de la compra de un millón de vacunas Convidecia -de la Farmacéutica CanSinoBio- por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba, pone expectante a San Francisco como a las demás ciudades que podrán acelerar el ritmo de inmunización contra el Covid-19.

A la fecha, tras el último operativo de vacunación realizado este lunes en el Superdomo, la ciudad registra alrededor del 60 por ciento de la población a vacunar con una dosis ya colocada.

Según datos provistos por la Secretaría de Salud, solo en los operativos municipales se vacunaron 24.130 personas, de las cuales 5.500 ya recibieron dos dosis.

Fernando Giacomino, a cargo de la cartera sanitaria en la ciudad, indicó a El Periódico que el cálculo realizado previo al inicio de los operativos fue que la población local a vacunar, mayor de 18 años, eran unas 50 mil personas, pero además calcularon que entre 5 mil y 7 mil personas, un 10 por ciento aproximadamente, no iban a querer vacunarse: “Con estos análisis sabemos que la población a vacunar oscila entre los 43 mil y 45 mil personas. ya hemos vacunado nosotros a más de 24 mil vecinos, que sumado al personal de salud y otros que se vacunaron en el Hospital Iturraspe nos da alrededor del 60 por ciento la población ya vacunada. Para nosotros el ritmo es bueno, estamos conformes”, dijo el funcionario.

Según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, hasta el lunes Córdoba había recibido 1.498.604 de vacunas (entre primeras y segundas dosis). Y tiene 3.798.261 habitantes, según la proyección del Indec a 2021. Esto implica que obtuvo vacunas para 39,5 por ciento de sus habitantes. El promedio nacional es de 42,1 por ciento.

Sobre esos totales a nivel provincial, las mujeres llevan una leve delantera respecto de los hombres: el 56 por ciento de quienes recibieron al menos una dosis son de género femenino y el 44, masculino.

Los que no se quieren vacunar

Giacomino resaltó que todavía se encuentra con casos personas que no se quiere vacunar, por lo que no se anotaron para recibir su dosis y añadió que se trata de gente joven que se ubica en el rango etario que va de los 20 a los 30 años: “Esto claro que no es bueno. este virus no afecta solo a la población de riesgo, ya quedó demostrado su gravedad. Se trata de personas que subestiman la enfermedad”, afirmó.

Acelerar el ritmo

Por otra parte, el titular de Salud en nuestra ciudad celebró el anuncio de la Provincia respecto a la adquisición de un millón de dosis por cuenta propia y remarcó que su llegada acelerará el proceso de vacunación: “Creo que la cantidad de vacunas que se compra es muy importante, quizás sea gran parte para la Capital que necesita mucha cantidad o regiones que tienen un porcentaje bajo de vacunación. Obviamente que esta cantidad y la gran masa de vacunas hará que las poblaciones pasen el 70 u 80 por ciento de inmunización con lo que se podrá bajar la cantidad de virus circulante, esa famosa inmunización de rebaño. Esta vacuna que tiene una sola dosis será muy importante para la población de Córdoba”, vaticinó Giacomino.

Se espera que estas dosis lleguen a la provincia dentro de 45 o 60 días. Se trata de una vacuna monodosis y ya cuenta con la autorización por parte del Anmat para uso de emergencia contra el Covid-19.