Maximiliano Macheroni será el árbitro para el duelo entre Sportivo Belgrano y Gimnasia

En la última presentación en condición de local, Sportivo igualó con Chaco For Ever.

Este martes se dio a conocer la programación completa de la 8ª fecha del Federal A que tendrá a Sportivo Belgrano como protagonista recibiendo a Gimnasia de Concepción de Uruguay, el próximo sábado a las 16.

El árbitro designado para impartir justicia será el rosarino Maximiliano Macheroni, acompañado por los asistentes Javier Caro Aguirre (Casilda) y Sebastián Emanuel Osudar (Rosario). Además, el cuarto árbitro será Hugo Fleitas (Rosario).

El grueso de la fecha se jugará el sábado y se completará el domingo con 3 partidos, dos de la Zona B y uno de la Zona A.

El partido se podrá ver en Showsport (señal de cable y sitio web) y también en el canal de YouTube de Sportivo Belgrano.

Programación de la 8ª fecha:

Zona A

Sábado 15 hs | Camioneros vs. Olimpo

Árbitro: Fabricio Llobet

Sábado 15 hs | Sol de Mayo vs. C. Bolívar

Árbitro: Fernando Marcos

Sábado 15 hs | Sp. Desamparados vs. Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Nelson Bejas

Sábado 15 hs | Ferro (Gral. Pico) vs. Círculo Dep.

Árbitro: José Díaz

Sábado 15 hs | Villa Mitre vs. Cipolletti

Árbitro: Bruno Amiconi

Sábado 15 hs |Juv. Unida (San Luis) vs. Sp. Peñarol

Árbitro: Sergio Testa

Sábado 15 hs | Huracán (Las Heras) vs. Dep. Madryn

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Domingo 15 hs | Sansinena vs. Sp. Estudiantes

Árbitro: Joaquín Gil

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Cipolletti 19 7 6 1 0 16 3 +13 2 Dep. Madryn 18 7 6 0 1 14 4 +10 3 Sol de Mayo (V) 13 7 4 1 2 8 8 0 4 Desamparados 12 7 3 3 1 11 9 +2 5 Independiente CH 12 7 3 3 1 6 4 +2 6 Huracan (LH) 10 7 3 1 3 7 5 +2 7 Villa Mitre (BB) 10 7 3 1 3 11 9 +2 8 Ciudad Bolivar 10 7 3 1 3 7 7 0 9 Juv. Unida (SL) 10 7 3 1 3 4 6 -2 10 Olimpo 10 7 3 1 3 9 11 -2 11 Ferro (GP) 8 7 2 2 3 10 12 -2 12 Sansinena (GC) 8 7 2 2 3 8 11 -3 13 Sp. Peñarol (SJ) 7 7 1 4 2 12 15 -3 14 Camioneros 4 7 1 1 5 7 12 -5 15 Circulo Dep. (O) 3 7 0 3 4 4 10 -6 16 Estudiantes (SL) 1 7 0 1 6 4 12 -8

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

Zona B

Sábado 15 hs | Depro vs. Racing (Cba)

Árbitro: Nahuel Viñas

Sábado 15.30 hs | Sarmiento vs. Douglas Haig

Árbitro: Francisco Acosta

Sábado 15.30 hs| Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Boca Unidos

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

Sábado 15.45 hs | Def. de Belgrano vs. Chaco For Ever

Árbitro: César Ceballos

Sábado 16 hs | Sportivo Belgrano vs. Gimnasia (Cdu)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Domingo 15.30 hs | Unión (Sunchales) vs. Central Norte

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo 15.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Jonathan Correa

Libre: Crucero del Norte

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 17 7 5 2 0 10 0 +10 2 Chaco For Ever 12 7 3 3 1 13 6 +7 3 Gimnasia (S) 12 7 3 3 1 9 6 +3 4 Defensores (VR) 10 6 3 1 2 9 6 +3 5 Sp. Belgrano (SF) 10 7 2 4 1 11 9 +2 6 Boca Unidos 9 6 2 3 1 7 7 0 7 Central Norte (S) 9 7 1 6 0 9 8 +1 8 Union (S) 9 6 2 3 1 7 6 +1 9 Gimnasia (CdU) 9 6 3 0 3 6 8 -2 10 Sarmiento (R) 8 7 2 2 3 7 9 -2 11 Crucero (M) 7 7 2 1 4 4 11 -7 12 Douglas Haig 6 6 2 0 4 5 5 0 13 Sp. Las Parejas 5 6 1 2 3 3 7 -4 14 Defensores (P) 4 6 0 4 2 5 7 -2 15 Juv. Unida (G) 2 7 0 2 5 4 14 -10