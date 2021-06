San Isidro quedó lejos del objetivo

San Isidro tenía la posibilidad de comenzar este lunes la burbuja que se juega en su cancha con una victoria, pero lejos conseguirla tampoco mostró una buena cara y quedó muy complicado de cara al objetivo de meterse entre los mejores 8 equipos de la Conferencia Norte y avanzar a los playoffs.

Los Halcones necesitan 8 triunfos para no depender de nadie y abrochar el pasaje a la segunda instancia de la competencia, pero será muy difícil conseguirlos ya que le quedan 9 juegos y el margen de error es muy corto.

En lo que va de la temporada, San Isidro jugó 19 partidos donde cosechó 7 victorias y 12 derrotas. Es decir que en 9 juegos que le quedan deberá conseguir lo que no pudo en 19 presentaciones si quiere verse en playoffs.

Los equipos que están hoy en el 7° y 8° lugar son Estudiantes de Tucumán (35 pts. 23 PJ) y Sportivo América (33 pts. 22 PJ), que este lunes también perdieron sus compromisos y se enfrentarán el próximo jueves. Pero también se metieron en la discusión Central de Ceres (32 pts. 23 PJ) y Deportivo Norte (29 pts. 21 PJ) que se ubican por encima del "santo" (26 pts. 19 PJ).

Esto indica que para alcanzar la clasificación, San Isidro no solo deberá ganar, sino que también deberá esperar que otros resultados lo acompañen.

Los partidos que le quedan en la burbuja:

Martes 19 hs - San Isidro vs. Tiro Federal de Morteros

Jueves 19 hs - San Isidro vs. Independiente de Santiago del Estero

Viernes 19 hs - San Isidro vs. Villa San Martín

Partidos que le quedan, aún sin programación:

- Deportivo Norte.

- Colón de Santa Fe.

- Villa San Martín.

- Independiente de Santiago del Estero.

- Ameghino (2 partidos).

La tabla