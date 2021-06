Sportivo Belgrano, con la mente puesta en Gimnasia

Este lunes el plantel de Sportivo Belgrano retornó a los entrenamientos ya con un objetivo claro de enfrentar a Gimnasia de Concepción del Uruguay el próximo sábado desde las 16 en San Francisco. El encuentro, ya programado, será válido por la 8ª fecha del Federal A.

El equipo que conduce Bruno Martelotto trabajó en el predio "Nicolás Losano" en horario matutino y lo hará en el mismo turno los días martes, jueves y viernes; mientras que el miércoles trabajará por la tarde en el estadio "Oscar C. Boero" donde se presume que el DT pararía el once titular.

La fecha fue programada para disputarse el día domingo, sin embargo por acuerdo entre las dos instituciones y, teniendo en cuenta que el domingo se celebra el Día del Padre, el partido se pasó para el día sábado por la tarde.

Cómo llegan

Sportivo Belgrano suma 10 puntos, viene de caer en Córdoba ante Racing de Córdoba donde el equipo de Martelotto dejó el invicto y no tuvo una buena presentación. La Verde no gana desde la cuarta fecha -domingo 2 de mayo- cuando derrotó en condición de local a Crucero del Norte y se ubicó como uno de los punteros de la zona.

Por su parte, el equipo entrerriano acumula 9 unidades y había tenido un buen comienzo, pero perdió en sus últimas dos presentaciones (2-0 ante Gimnasia y Tiro, y 4-2 ante Sarmiento) y quedó algo relegado en la tabla.

La 8ª fecha

Gimnasia y Tiro vs. Sp. Las Parejas

Sarmiento vs. Douglas Haig

Sportivo Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Depro vs. Racing

Def. de Belgrano vs. Chaco For Ever

Unión vs.Central Norte

Juv. Unida (G) vs. Boca Unidos

Libre: Crucero del Norte

La Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 17 7 5 2 0 10 0 +10 2 Chaco For Ever 12 7 3 3 1 13 6 +7 3 Gimnasia (S) 12 7 3 3 1 9 6 +3 4 Defensores (VR) 10 6 3 1 2 9 6 +3 5 Sp. Belgrano (SF) 10 7 2 4 1 11 9 +2 6 Boca Unidos 9 6 2 3 1 7 7 0 7 Central Norte (S) 9 7 1 6 0 9 8 +1 8 Union (S) 9 6 2 3 1 7 6 +1 9 Gimnasia (CdU) 9 6 3 0 3 6 8 -2 10 Sarmiento (R) 8 7 2 2 3 7 9 -2 11 Crucero (M) 7 7 2 1 4 4 11 -7 12 Douglas Haig 6 6 2 0 4 5 5 0 13 Sp. Las Parejas 5 6 1 2 3 3 7 -4 14 Defensores (P) 4 6 0 4 2 5 7 -2 15 Juv. Unida (G) 2 7 0 2 5 4 14 -10