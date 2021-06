Advierten por nueva modalidad de estafas a través de Instagram

Los casos de estafas virtuales y financieras no tienen freno en toda la región. En esta oportunidad una vecina de la localidad de Devoto alertó a la comunidad sobre el intento de estafa que padeció esta semana a través de la red social Instagram.

“Recibí un mensaje por Instagram de una amiga pidiendo que le haga un favor de hacer una transferencia porque se excedió del límite, que en una hora lo devolvía. Me pareció muy sospechoso que me pida dinero, así que me contacté con ella y me dijo que le estaban enviando a todos sus contactos este mensaje, ya que le hackearon su Instagram”, relató Verónica Biderbost a El Periódico.

Además contó que le siguió la corriente para ver cómo seguía la modalidad de estafa y los ladrones le terminaron enviando un CBU para que transfiera la plata.

“Luego denuncié ese usuario. Pero mientras tanto seguía enviando a los contactos de la víctima el mismo mensaje”, expresó agregando que una persona confiada puede caer en la trampa.