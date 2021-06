Cómo se organizará la burbuja de San Isidro: hoteles, protocolos y un ingreso de más de 5 millones para la ciudad

Desde el próximo lunes, hasta el viernes 18 de junio, se desarrollará en San Francisco la última burbuja de la fase regular en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet que tendrá como sede central el estadio "Severo Robledo" de San Isidro.

Las delegaciones de Tiro Federal (Morteros), Villa San Martín (Chaco), Barrio Parque (Cba), Deportivo Norte (Armstrong), Central Olímpico (Ceres), Independiente (Stgo. del Estero) y de Ameghino (Villa María) se alojarán en nuestra ciudad, lo que significará un ingreso de más de 5 millones de pesos para el sector gastronómico y hotelero.

Alejandro Aimaretti, presidente de San Isidro, explicó que cuentan con el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, de la Municipalidad de San Francisco y el COE Regional Nº 3, con quienes articularon los protocolos. "Es un enorme desafío para el club y desde el punto de vista dirigencial, lo veníamos buscando desde la primera burbuja y sabíamos que nos iba a tocar; y para la ciudad es una vidriera, si bien va a estar acotada la presencia del público por la pandemia, es muy importante para el básquet local y para la ciudad que seamos sedes"

"Todas las delegaciones tienen que venir con un PCR negativo de 24 horas antes y en la ciudad se van a programar hisopados sorpresa articulado con el COE Regional Nº3. Además, cada delegación tiene su propio colectivo, con él se dirigen del hotel al estadio -sin cruzarse con otra delegación más allá del rival del día- y de la misma forma con el restaurante", explicó Aimaretti.

Hoteles y gastronomía: más de 5 millones de pesos

Serán tres los hoteles que que recibirán a las delegaciones: Howard Johnson, Soho Park y Canadian. Además, la logística de la gastronomía estará a cargo de Organización Cacho que recibirá a los equipos en el restaurante El Cedro. "En un momento tan golpeado para estos sectores recibir estas siete delegaciones, más una octava delegación que son los comisionados técnicos y los árbitros; es muy importante", contó Aimaretti.

"La gastronomía será por turnos programados para que las delegaciones no se crucen. Esto significará un ingreso de más de 5 millones de pesos para estos sectores aunque también está la logística del estadio, personal de seguridad, médicos y ambulancias", agregó.

En cada hotel, los planteles estarán distribuidos por piso donde no se cruzan, además cada delegación tiene designado un sector de esparcimiento separado y turnos asignados para utilizar los gimnasios del mismo hotel. "No está permitida la salida de las delegaciones a la calle, sólo se permite la salida de una persona -designada previamente- para realizar trámites como ir a la farmacia, llevar a lavar la ropa, buscar hielo, cuestiones habituales de la logística de los planteles. Lo propio sucederá con la delegación de los comisionados técnicos y árbitros a los cuales les asignamos una trafic para el traslado", detalló el presidente del club.

16 personas. Serán las encargadas de realizar la sanitización del estadio después de cada partido. No se utilizarán los vestuarios y los jugadores deberán bañarse en el hotel.

Finalmente, Aimaretti explicó que "en el sistema de burbuja no hay entrenamientos ya que se juega todos los días, pero se asignarán turnos de 45 minutos para el día miércoles (día de descanso) para realizar algún trabajo regenerativo o táctica si algún equipo lo requiere".

El fixture

Lunes 14 de junio

11 hs Ameghino vs. Tiro Federal

14 hs Barrio Parque vs. Villa San Martín

16.30 hs Deportivo Norte vs. Independiente (Stgo. del Estero)

19 hs San Isidro vs. Central Olímpico de Ceres

Martes 15 de junio

11 hs Villa San Martín vs. Deportivo Norte

14 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Ameghino

16:30 hs Central Olímpico de Ceres vs. Barrio Parque

19 hs Tiro Federal vs. San Isidro

Jueves 17 de junio

11 hs Deportivo Norte vs. Central Olímpico de Ceres

14 hs Barrio Parque vs. Tiro Federal

16.30 hs Ameghino vs. Villa San Martín

19 hs San Isidro vs. Independiente (Stgo. del Estero)

Viernes 18 de junio

11 hs Central de Ceres vs. Ameghino

14 hs Tiro Federal vs. Deportivo Norte

16:30 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Barrio Parque

19 hs Villa San Martín vs. San Isidro

Terminada la sede existe la posibilidad de que San Isidro dispute uno de los encuentros pendientes ante Independiente de Santiago del Estero, todavía no está confirmado pero podría disputarse el día sábado o domingo en el "Severo Robledo".