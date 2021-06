"Estoy muy contenta por todo lo que está pasando, noto un progreso en lo deportivo y en lo personal"

La arquera de hockey de nuestra ciudad Alfonsina Almada Busso fue convocada nuevamente para participar de los entrenamientos de la Selección Argentina Sub 21 de Hockey que se desarrollarán desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de junio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNaRD).

El equipo albiceleste se prepara para participar del Panamericano que se disputará en Chile en septiembre de este año y para el Mundial de Sudáfrica, que se desarrollará en diciembre. Estos entrenamientos están a cargo del Director de Selecciones Nacionales, Carlos Retegui junto a los entrenadores Fernando Ferrara, Santiago Capurro y Mickaela Garrone.

En ese marco, la ex jugadora del San Francisco Rugby Club dialogó con El Periódico y contó cómo vive su presente donde recoge los frutos de su esfuerzo. "Estoy muy contenta, vengo de una operación donde estuve dos meses parada y recién ahora recupero los entrenamientos. En ese contexto uno se pone a pensar en qué va a pasar, si me iban a volver a llamar; me volví A Buenos Aires sin saber que había concentración así que me tomó por sorpresa y estoy muy contenta porque probablemente sea una de las ultimas convocatorias antes del corte de jugadoras", explicó.

Alfonsina ya venía participando de los entrenamientos Sub21 y hasta había podido sumar minutos en un amistoso con la selección mayor de India. "Son experiencias únicas, jugar contra el mayor de India para mi era como jugar un torneo muy importante porque jugaba con un mayor que generalmente enfrenta al seleccionado mayor nuestro, a Las Leonas. Cuando vino Chile no pude participar porque estuve lesionada, me quedé con las ganas y por eso espero seguir formando parte de los planteles que jueguen este tipo de partidos para seguir sumando experiencias", comentó.

"Noto un progreso en lo deportivo y en lo personal"

La joven sanfrancisqueña emigró a Buenos Aires en 2018 para incorporarse a las filas de Banco Provincia con el objetivo se seguir progresando como arquera en un nivel superior. "Estoy en Buenos Aires desde el 2018, en el medio tuve la pandemia que lógicamente no se pudo jugar y dudo que se pueda jugar este año, pero la verdad es que estoy muy contenta por todo lo que esta pasando, noto un progreso en lo deportivo y en lo personal, quiero seguir creciendo, seguir entrenando y seguir mejorando constantemente porque veo que empiezo a pelear los puestos con los jugadores del equipo mayor", explicó.

"Se me pone la piel de gallina, nunca imaginé llegar donde estoy. A veces me preguntan cómo hago para aguantar los nervios de entrenar con Retegui y la verdad es que uno no piensa en esas cosas porque los nervios te ponen todo en contra. Apenas volví, retomé los entrenamientos con el junior y nos pusieron a atajar córners a las tiradoras del seleccionado mayor (Las Leonas) mientras nos miraba el "Chapa" (Retegui) y nuestro entrenador. Había que dar todo ahí porque es la oportunidad que tenés, te está mirando el entrenador de la selección, ahí es donde mas tenés que lucirte", comentó.

Por otro lado, Almada Busso también explicó que existe una buena convivencia principalmente por factores en común de las jugadoras. "El grupo es muy lindo con chicas de todos lados, la mayoría jugamos en Buenos Aires pero somos casi todas del interior, solo que estamos federadas acá. Todas en algún punto sentimos lo que siente la otra y eso está bueno porque nos apoyamos entre nosotras. El ambiente está bueno", indicó.

"Una vez chara, siempre chara"

Por otro lado, en su última visita a San Francisco, Almada Busso realizó una clínica de hockey en las instalaciones del San Francisco Rugby Club donde compartió toda su experiencia con las arqueras de la ciudad. "Me lo propuso mi entrenadora "Nachu" Bianco y me dejó sorprendida, le dije que sí porque me encanta enseñar y entrenar arqueros. Me gusta poder enseñar todo lo que aprendí, porque al fin y al cabo yo vengo del mismo lugar que todas ellas y por ahí en el nivel en el que estoy, hablando con compañeras, sé que hay muchas que no recibieron o que necesitaban mas entrenamiento cuando eran más chicas. Además el hockey va evolucionando, se utilizan otras técnicas. Me encantó la experiencia y las vi muy contentas a todas, disfrutaron el entrenamiento y siempre que se pueda hacer ese tipo de cosas voy a hacerlas porque me encanta y más si está relacionado a mi club", señaló.

De alguna manera, está clínica también puso en valor el sentido de pertenencia de una jugadora que hoy se encuentra en un nivel de selección y regresa a sus orígenes para compartir el aprendizaje; y pone en evidencia la famosa frase: "Una vez chara, siempre chara"

"Por mas que me vaya uno sigue sintiendo el mismo amor por ese club que te dio lo poco o mucho que tenía, es la base porque los valores te los da el club", finalizó la arquera de la Selección Argentina.