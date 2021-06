Cáritas advierte por el aumento de la pobreza en San Francisco

El titular de la institución en la ciudad Emilio Amé explicó a El Periódico Radio 97.1 que trabajan para dar herramientas a las personas con el fin de que el día de mañana no necesiten la asistencia. Este sábado y domingo realizan la “Colecta Anual”.

Cáritas Argentina realiza su tradicional colecta anual en todo el país entre este sábado 12 y el domingo 13 de junio bajo el lema “en tiempos difíciles compartamos más”. En este marco, desde la institución solidaria, junto a la Universidad Católica Argentina (UCA) piden "más compromiso" para reducir la pobreza.

Un estudio realizado por ambas organizaciones analizó la situación social del país y las políticas de emergencia impulsadas durante la pandemia y registró que “el 41,9% de la población urbana es pobre multidimensional, es decir que son pobres por ingresos y por carencias" y agregó que "el 25% está en una pobreza multidimensional estructural".

San Francisco no escapa de estas alarmantes cifras, que abarcan el período comprendido entre el 2010 y el 2020, y muestran un "claro aumento, no sólo en los niveles de pobreza, sino también en los de indigencia" y se indica que "caen en la pobreza familias que siempre tuvieron trabajo, pero que hoy no les alcanzan sus ingresos".

“El impacto de la pandemia desnudó mucho más rápido problemas que traíamos históricos. Cuando leemos el informe no está hablando solo de una carencia económica o alimentaria, sino que está hablando también de una carencia en educación, salud, servicios”, sostuvo el director de Cáritas San Francisco, Emilio Amé, a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

“Hoy la situación en la que estamos la ayuda es necesaria, dar un vaso de leche, un plato de comida o un bolsón. La situación es muy compleja, la verdad es que asusta ver los números de pobreza. Pero siempre es importante dar una colaboración con una mirada de promoción”, expresó.

En este sentido, Amé, remarcó: “Un poco el carisma nuestro en Cáritas es no dar la asistencia por la asistencia misma, sino una ayuda determinada, buscando la promoción de la persona, brindar las herramientas para que esas personas el día de mañana pueda crecer y que no tenga que depender de la ayuda”.

También manifestó que es importante sumar voluntarios jóvenes que con compromiso vayan asumiendo las responsabilidades y sumándose a las actividades”.

Cientos de módulos alimentarios

Cada colaboración con Cáritas va direccionado a las múltiples ayudas sociales que se llevan adelante desde la institución.

“A nivel diocesano, es decir el departamento San Justo, parte del departamento de Río Primero y parte del departamento Río Segundo, la iglesia católica a través de Cáritas está dando alrededor de 900 módulos alimentarios mensuales”, explicó Emilio Amé.

Además destacó que continúan con el programa de Inclusión Educativa EMAÚS, el Hogar de Día para personas con problemas de Educación, el comedor de La Virgencita, la Cooperativa de Trabajo de reciclado de papel y cartón, la asistencia alimentaria y de ropa, entre otras actividades.

Colecta Anual de Cáritas

Por segundo año consecutivo, la Iglesia Católica basará su estrategia de recolección de fondos, la Colecta Anual de Cáritas, a través de sobres que pueden retirarse en las parroquias de la Diócesis y mediante urnas ubicadas en distintos comercios. La campaña 2021 estará a tono con las disposiciones sanitarias vigentes a los fines de evitar contagios.

Se pueden acercar a dar la donación a las parroquias, cada parroquia tiene sus medios digitales para colaborar, o en comercios de barrios donde están las urnas blancas con el logo de Cáritas. A nivel país se desarrolla con más intensidad este sábado 12 y el domingo 13 de junio.