Ocupación de camas Covid: ¿es momento de aplicar el “Código Rojo” en San Francisco?

La provincia de Córdoba alcanzó el 85,4% de ocupación del total de las camas críticas disponibles en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), destinadas al tratamiento de coronavirus, según información brindada por el Ministerio de Salud sobre el final de esta semana.

Debido al elevado índice, la cartera provincial habilitó días atrás el denominado ‘Código Rojo’ para tratamiento y seguimiento domiciliario para pacientes en recuperación, orientada principalmente a aquellos "que transitan con buena evolución la etapa final de su recuperación en cama común y/o con requerimiento mínimo de oxígeno".

El director del Hospital Iturraspe, Valentín Vicente, reiteró el último jueves que la ocupación de camas en el nosocomio público sigue siendo elevada: "Es alta, es dinámico, depende de los días, pero en el Hospital Iturraspe alrededor del 80 y a veces el 90 por ciento", indicó. También señaló que en las últimas semanas se observó un descenso de "alrededor del 30%" en la cantidad de nuevos positivos.

Consultado sobre la posibilidad de aplicación del “Código Rojo” en la ciudad, Vicente explicó: “Se va a dar fundamentalmente cuando el nivel de camas de alguna zona puntual esté saturado, tanto público y privado, lo que no pasa actualmente en nuestra región. Es para descomprimir casos de internaciones leves que puedan estar en domicilio y ser asistidos por el servicio prehopsitalario. Hoy eso está cubierto también de buena manera por la Municipalidad, que asiste a gente que no está bien y que necesita una consulta en la carpa que tiene ese servicio (en la Rural). Hoy las internaciones domiciliarias no hacen falta acá, pero llegado al caso se dará la posibilidad”, expresó.

A fines del mes de abril, tanto la Municipalidad como el hospital montaron dos carpas para atención prehospitalaria. En el segundo caso, se atiende un promedio de 40 personas por día. El servicio funciona de lunes a sábados.

Cómo se implementa la nueva medida

El secretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, destacó que “esta externación de los nosocomios, reservada a pacientes cuya evolución clínica así lo permita, propicia una recuperación más temprana y previene la infección intrahospitalaria”.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la atención domiciliaria evita la posibilidad de contraer infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas al cuidado de salud que podrían alargar su internación; así como también favorece la recuperación del enfermo, gracias al contacto con su familia y su entorno cotidiano.