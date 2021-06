Le robaron la notebook con las fotos de su papá, que falleció hace cinco meses

Una familia fue víctima de un robo, este jueves a las 10.20, por Primeros Colonizadores al 2400. El delincuente ingresó, aprovechando que la puerta de la vivienda estaba abierta, y se llevó una notebook que estaba sobre la mesa, la cual contenía material de gran valor sentimental.

Sonia Gramaglia, una de las damnificadas, habló con El Periódico, explicó cómo fue el robo, y pidió ayuda para recuperar los archivos que había dentro de la computadora: fotos de su papá, que falleció hace cinco meses, y parte de la tesis de su hermano.

"Un hombre para la moto en la calle y entra en directo a la casa. Mi mamá le abre a los perros, como todas las mañanas, para que salgan al patio, y esa puerta del patio la mantiene abierta. Esta persona baja de la moto y entra. Ella estaba en la habitación. Y en ese momento en que ella fue a la habitación, entró la persona y sacó la computadora de arriba de la mesa. Ella escuchó un ruido y los perros ladraron. Se ve que la persona agarró eso que tenía a mano y se fue", explicó la joven.

El robo quedó registrado en una cámara de seguridad. Según lo que pudo ver, el delincuente se trasladaba en una moto tipo Twister: "No estoy completamente segura, pero es lo que me dicen los que entienden, negra con asiento blanco. El individuo era morocho y tenía un buzo rayado, es todo lo que se ve porque la imagen es de baja calidad, no se le ve la cara".

Valor sentimental

La computadora conservaba fotos y videos de su papá, que falleció hace unos meses, y la tesis de su hermano: "Tenía una carpeta completa con cosas de mi papá. Audios, fotos, videos. Mi papá falleció hace cinco meses y justo habíamos recolectado lo que teníamos los hijos y habíamos hecho esa carpeta para guardar las cosas. Eso y la tesis de mi hermano. Justo ayer tenía que entregar una parte de la tesis y se había pasado la noche trabajando".

La notebook robada es negra, de marca Lenovo. Por información se puede llamar al teléfono (03564) 15415325. Se ofrece recompensa.