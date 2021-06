Requisitos y cómo acceder a créditos de $20 mil del Gobierno de Córdoba

El Gobierno de Córdoba relanzó este jueves la línea de créditos del Banco de la Gente, destinada a personas que no puedan acceder al sistema financiero formal y que requieran cubrir necesidades personales o de su grupo familiar.

Se trata de préstamos de $20.000 a tasa 0, a devolver en 20 cuotas de $1.000. Se otorgarán tres meses de gracia para comenzar a pagar las cuotas.

Los requisitos para acceder a los créditos son ser mayor de 18 años, residir en la provincia de Córdoba y presentar una garantía propia o de un tercero.

La presentación de los nuevos créditos fue realizada por el gobernador Juan Schiaretti, que fue acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo y la ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure, cartera que tiene bajo su órbita el programa.

El gobernador especificó que por la pandemia hay que "ser solidarios con los que han visto disminuir sus ingresos y que están con cuentas sin pagar, sea con tarjeta de crédito, con una factura, o porque no pueden cambiar algo que necesitan en la vivienda".



Desde que se puso en marcha esta línea crediticia en 2016, ya se han otorgado 23.736 préstamos con una inversión provincial de $169.060.000. En esta ocasión, la inversión para este año supera esa cifra contabilizando una inversión de $400.000.000.

Cómo inscribirse y obtener el crédito

Se deben tramitar ante el Ministerio de Promoción de Empleo y de la Economía Familiar y de forma completamente virtual.

Los pasos son los siguientes:

• Ingresar en este enlace de la web del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar.

• En la sección Línea de Libre Disponibilidad del Banco de la Gente, seleccionar Completar Solicitud Online. Es necesario contar con CiDi nivel 2. Quienes no tengan nivel 2 de CIDI, pueden consultar en este tutorial de YouTube cómo hacerlo.

• En la plataforma de trámites, ingresar en Solicitar Crédito de Libre Disponibilidad.

• Completar los datos de la persona solicitante, grupo conviviente y garante. Luego generar el formulario en PDF.

• Adjuntar documentación requerida: foto del DNI, impuesto/servicio del solicitante y garante, y recibo de sueldo del garante. Enviar el formulario.

• El número de sticker del trámite será notificado a través de CiDi.

Requisitos

a) Solicitante y garante deberán ser personas hábiles mayores de edad (18 años cumplidos).

b) Solicitante y garante deberán poseer CIUDADANO DIGITAL – NIVEL 2.

c) Solicitante, Garante, su grupo familiar, NO deberán tener créditos vigentes ni deudas de créditos otorgados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

d) Presentar GARANTÍA, a sola firma si el solicitante demuestra ingresos (recibo de sueldo o certificación de ingresos). Con garantía de Terceros (recibo de sueldo, de jubilación o certificación de ingresos) en caso de no poseer ingresos el solicitante.

e) Solicitante, garante, su grupo familiar, NO deben tener deudas vencidas de créditos otorgados por del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

f) Tanto el titular como el garante deben tener domicilio dentro de la provincia de Córdoba.

g) Se otorga un crédito por grupo familiar.

h) El solicitante debe ser titular de una cuenta de caja de ahorro. En el caso de que no la posea, el Ministerio creará una a su nombre.

Documentación a presentar

Además del formulario que se generará, se deberán adjuntar los siguientes archivos.

SOLICITANTE

-Completar formulario para presentación virtual haciendo clic en este enlace).

-Imagen/Foto del DORSO del DNI del solicitante y del cónyuge

-Imagen/Foto de impuesto o servicio actualizada, a nombre del solicitante o conviviente (acreditando el vínculo correspondiente) donde conste el domicilio declarado (Impuesto Inmobiliario Provincial o Municipal, Luz, Agua, Gas, Tel. fijo, TV cable, sin excepción).

GARANTE

-Imagen/Foto del DORSO del DNI del solicitante y del cónyuge.

-Imagen/Foto de impuesto o servicio actualizada a nombre del garante o conviviente (acreditando el vínculo correspondiente) donde conste el domicilio declarado (Impuesto Inmobiliario Provincial o Municipal, Luz, Agua, Gas, Tel. fijo, TV cable, sin excepción).

-Imagen/Foto del último recibo de sueldo con antigüedad mayor a 3 meses, donde no figuren ni embargos ni pago de cuota alimentaria, recibo de jubilación o certificado original de ingresos netos expedido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Consultas y más información

Aquellos interesados en inscribirse en las líneas de crédito pueden realizar sus consultas vía WhatsApp al teléfono 3516501418. Además, pueden encontrar más información en este link de la página de preguntas frecuentes del programa.

Qué es el Banco de la Gente

Banco de la Gente es una iniciativa que nació con el propósito de acompañar a las familias brindando oportunidades de crecimiento y desarrollo mediante la entrega de microcréditos sin interés, que permiten comenzar o potenciar emprendimientos, o bien, hacer frente a distintos gastos.