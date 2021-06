Pavimento en ‘20 de Junio’ y ‘Magdalena I’: hasta el 30 de junio se mantiene el precio de contado

Desde el centro vecinal de barrio 20 de Junio llamaron a los vecinos del sector –también quienes viven en el loteo Magdalena I- a presentarse en sus instalaciones para analizar y firmar el convenio de pago para lo que será la obra de pavimentación.

A fines de abril pasado, se anunció el pavimento en la zona comprendida entre Av. de la Universidad, Trigueros, Av. Rosario de Santa Fe y Av. Juan de Garay. La obra será realizada por las empresas ‘LC Construcciones’ y ‘Tresca’, las que se dividirán el barrio. La Municipalidad de San Francisco, por su parte, proveerá el hormigón.

Actualmente, tras el anuncio, existe una etapa administrativa donde los frentistas deben arreglar con la empresa cómo pagarán la obra, a lo que se les aconseja hacerlo hasta el 30 de junio, inclusive. De lo contrario, la cifra por el pago de contado será otra y además se caerá el plan de 48 cuotas de financiación.

Víctor Vacchieri, integrante del centro vecinal, indicó en declaraciones a El Periódico Radio (FM 97.1, de lunes a viernes de 17 a 19) que se trata de una obra “muy ansiada para aquellos que hace 26 años que estamos en el barrio, pero también para quienes están desde hace menos tiempo”, agregando que uno de los pedidos de los vecinos tiempo atrás era que la puedan gestionar.

Montos

Actualmente la Municipalidad tiene abierto el libro de oposición, también hasta el 30 de junio, para aquellos vecinos que se opongan a la obra.

Respecto a la financiación de la obra, el vecinalista comentó: “Aquellos que se inscriban hasta el 30 de junio gozarán de algunos beneficios como el pago de contado en 89.600 pesos o un plan de financiación de hasta 48 cuotas en montos fijos. Posterior a esa fecha va a cambiar el precio de contado y la financiación se achica. Por eso estamos convocando a los vecinos y propietarios de terrenos baldíos para que se acerquen”.

Al ser consultado qué cambiaría desde el mes de julio en adelante en relación al precio, Vacchieri respondió: “Después del 30 de junio, los dos meses posteriores de contado costará 93 mil pesos y después de esos dos meses será ese momento más la actualización de la Cámara de Construcción de Córdoba. Pero también se cae pasado este tiempo el plan de 48 cuotas”, advirtió.

Según el convenio de adhesión y pago presentado, todo aquel que a la fecha de inicio de la pavimentación no tenga el servicio de cloacas en su propiedad deberá abonar un adicional de $30.000. Esto incluye a los terrenos baldíos.

Casos puntuales serán contemplados

Por otra parte, Vacchieri se refirió a los casos de frentistas que no puedan acceder a este servicio por problemas económicos e indicó que las dos empresas que realizarán la obras están abiertas al diálogo: “Las empresas están abiertas a escuchar propuestas en un marco lógico. Cuando hay intención de pago, la posibilidad de arreglar está. En casos especiales se hará una visita con un asistente social para ver la situación económica y partir de ahí haremos las gestiones que correspondan para atender ese caso particular de un vecino que este pasado una situación complicada. Por eso no duden los vecinos de acercarse al centro vecinal para que podamos contemplarlo, nosotros podemos intervenir ante el municipio y las empresas previo a que se realice una ficha socioeconómica”, indicó.

El plazo de ejecución de obra es de 12 meses y desde las empresas ya señalaron que una vez que se cierre el libro de oposición ya estarían en condiciones de iniciar los trabajos.

“Es una oportunidad histórica, reconocemos al municipio va a proveer del hormigón y por eso se abarató la obra. Sabemos que el contexto económico no es bueno pero la posibilidad aparece y hay que aprovecharla”, sostuvo el vecinalista.

Dónde hacer los trámites Centro vecinal barrio 20 de Junio (Honduras y José Hernández): de lunes a viernes de 12.30 a 14.30. LC Construcciones (Belgrano 1376 / Planta alta): horario comercial. Tel: 15565268. Tresca (Boselli 4519 / Parque Industrial): horario comercial. Tel: 432222 / 445860. Registro de oposición (Secretaría de Infraestructura y Amos): de lunes a viernes de 8 a 12. Presentarse con DNI y el cedulón de Inmuebles. La oposición para parar la obra debe superar el 30% del total de los inmuebles alcanzados.

Costos de contado y hasta 48 cuotas

Cuando se anunció la obra, se informó que cada frentista deberá pagar 89.600 pesos, precio de contado (hasta el 30 de junio). En tres pagos, el costo será de 93 mil pesos. En tanto, quienes vivan en esquinas tendrán que afrontar un costo mayor, de 107.500 pesos.

Según indicaron, habrá financiación de hasta 48 meses, con cuotas de 5400 pesos, y serán fijas.