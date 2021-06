A dos años de San Isidro campeón: "Fuimos un equipo solidario y se notó", dijo Rodríguez Suppi

Avanza la recuperación Rodríguez Suppi sufrió en noviembre de 2020 la rotura de del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido antre Oberá TC y Atenas de Córdoba por la Liga Nacional. Tras la operación, a casi 8 meses de la lesión, ya se encuentra trabajando y espera llegar al 100% para la próxima temporada, aunque no será en el equipo de Misiones. ¿Un guiño para San Isidro? "Voy por el mes 7 y me queda un mes más, me encuentro bien, tranquilo y esperando volver a las canchas pronto. No voy a seguir en Oberá, ya me lo comunicó la dirigencia que no me van a tener en cuenta, aparentemente Oberá quiere pelear los primeros lugares de la Liga Nacional y el DT se decidió por otros jugadores de jerarquía, así que estoy buscando nuevos horizontes", comentó el jugador. ¿Y San Isidro? "Siempre estoy en contacto, tenemos la mejor relación. Estoy abierto a escuchar".