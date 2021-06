La Provincia fue habilitada por la Legislatura para la compra de vacunas

La Legislatura provincial aprobó en el pleno de este miércoles la norma que autoriza al Gobierno de Córdoba a avanzar con negociaciones internacionales para la compra de vacunas contra el coronavirus.

Con el acompañamiento de la mayoría de los bloques de la oposición, la ley le da un marco legal a la compra de vacunas por parte del Gobierno provincial y habilitar una nueva herramienta para acelerar los tiempos de vacunación en todo el territorio.

Meses atrás, desde el Gobierno reconocieron que “desde noviembre” se empezó a tomar contacto con diferentes laboratorios alrededor del mundo e, incluso, se avanzó en una estrategia conjunta con las administraciones de la Región Centro para poder generar una oferta mayor que facilite el acuerdo con esas empresas productoras de vacunas.

Ahora, desde el Panal buscan “generar el marco jurídico adecuado para avanzar en la negociación”, como ya lo vienen haciendo otras administraciones provinciales a lo largo del país. De hecho, la Provincia de Buenos Aires anunció la semana pasada que se había alcanzado un acuerdo con el laboratorio indio Bharat Biotech para la adquisición de 10 millones de dosis.

A partir de lo aprobado, el Gobierno podrá iniciar negociaciones, celebrar acuerdos, cartas de intención y contratos para la compra de vacunas, así como firmar acuerdos de confidencialidad, condiciones de indemnidad y cláusulas de eximición de responsabilidad, entre otros aspectos centrales para avanzar en la adquisición de dosis para los cordobeses y las cordobesas.

La ley aprobada en la tarde del miércoles también crea una comisión conformada con representantes de todas las fuerzas, que tendrá la tarea de supervisar el proceso que contempla la compra de vacunas y su posterior distribución. “El objetivo es que sea absolutamente transparente” había dicho el ministro de Salud, Diego Cardozo, al anunciar el envío del proyecto a la Unicameral el pasado 27 de mayo.

Apoyos y críticas

Precisamente esa comisión fue uno de los aspectos destacados por los referentes opositores que acompañaron la normativa en general. El radical Marcelo Cossar, celebró ese "trabajo conjunto" a la vez que pidió "no volver a repetir los errores" que, en su consideración, la administración provincial cometió durante la primera parte de la pandemia. "Se vienen los tiempos más duros de la pandemia, con más contagios y más muertes. Cuenten con nosotros para buscar una salida, siempre", señaló el legislador de la UCR.

A su momento, Orlando Arduh aseguró que “a diferencia de marzo del 2020, hoy sabemos que el confinamiento es una herramienta más, la última a la que deberíamos echar mano para reducir la curva de contagios. Hoy, la posibilidad de conseguir vacunas nos marca una dirección, una posible salida. Es evidente que aunar todos los esfuerzos en generar inmunidad en los cordobeses salvará muchas vidas, aliviará el sistema sanitario y colaborará al bienestar socioeconómico en general. Acelerara el ritmo de vacunación junto con el aumento permanente de la cantidad de testeos es la primera opción a mano que tenemos para lograr la inmunidad”.

“Siempre vamos a apoyar las medidas necesarias para defender la salud y el bienestar público”, dijo el titular del bloque de Juntos por el Cambio al adelantar el acompañamiento del espacio al proyecto. “El gobernador dijo que ni con la pandemia ni con las vacunas se hace política, seguramente esas son intenciones que esperamos que se cumplan“, aseguró Arduh.

Entre las críticas, desde Encuentro Vecinal Córdoba, María Rosa Marcone consideró que no sólo se trata de un tema de salud sino que la compra de vacunas, sino que también contempla un aspecto económica financiero al que la Provincia debe hacer frente siguiendo reglas de transparencia y, teniendo en cuenta, la compleja situación que atraviesan por estas horas las arcas cordobesas. Teniendo en cuenta ese señalamiento, el bloque no votó el artículo tercero de la norma aprobada que delegaba todas las facultades respecto a esas decisiones al Ejecutivo.

Marcone también cuestionó el funcionamiento de la comisión de control, que evaluará datos que la Provincia enviará cada 60 días. “Si no hay información inmediata, el control no sirve, no podemos estar controlando algo que llega con dos meses de retraso”, señaló la representante de Encuentro Vecinal que lamentó que la experiencia previa del denominado “Fondo covid” no brinda confianza respecto al manejo de fondos específicos por parte de la administración provincial.

Metiéndose en la discusión nacional, la legisladora del Frente de Izquierda, Noel Argañaraz sumó cuestionamientos a los posicionamientos que, en su consideración, ceden al lobby de los laboratorios. “Así como sectores el Gobierno nacional han defendido sus compromisos con Hugo Sigman y laboratorios que hacen convenios con empresas como AstraZeneca, que no cumplió con su parte del contrato; otros sectores defienden y buscan institucionalizar el lobby de Pfizer”, señaló la legisladora.

“A muchas de las leyes que se votaron en las provincias, incluso esta, le quitaron la palabra que le molesta al laboratorio Pfizer: ya no está más la palabra negligencia”, destacó Argañaraz.

En la misma línea, Luciana Echevarría afirmó que “las vacunas son una de las grandes preocupaciones de las y los cordobeses, que esperan con ansias sus dosis. Lamentablemente este proyecto no va a responder a esa necesidad, porque está hecha a la medida de los laboratorios". "Las condiciones que establece son brutales: los contratos son absolutamente confidenciales y quedan exceptuados de las leyes de transparencia. Además cualquier litigio se dirime en tribunales extranjeros y aún cuando se compruebe una falla en el contrato ellos no están obligados a responder con sus bienes. Es decir un negocio redondo con el bien más preciado de la humanidad, la salud”, aseguró la representante del MST.

Ambas legisladoras se abstuvieron a acompañar la iniciativa. (Fuente: La Nueva Mañana)