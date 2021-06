Diotto, convocado para la última concentración de la Selección Argentina u19

El joven jugador de San Isidro Jeremías Diotto fue convocado para participar en la última concentración de la Selección Argentina u19 que se prepara para disputar el Mundial de la categoría en Letonia desde el 3 de julio.

Para esta oportunidad, el cuerpo técnico que conduce Daniel Farabello dispuso la convocatoria de 18 jugadores, misma cantidad que en la segunda, pero con algunos cambios. Tres jugadores fueron desafectados y en su lugar se sumarán chicos que se desempeñan en el exterior. Se trata de Mateo Díaz, Augusto Roveres y Lucas Sigismonti.

Tras 13 días de intensivos trabajos, el cuerpo técnico definirá los 12 jugadores que integrarán el plantel definitivo e inmediatamente después partirán rumbo a Letonia, donde disputarán dos partidos amistosos que servirán para finalizar la preparación de cara al certamen.

Vale recordar que, en la cita mundialista, Argentina integrará el Grupo C junto a Francia, Corea y España. El ansiado debut llegará el sábado 3 de julio a las 8.30 (hora argentina) ante España. Luego de una fase regular de tres partidos, todos los equipos accederán a octavos de final.

LISTA - PRESELECCIÓN NACIONAL U19

Alejo Azpilicueta

Clase: 2002

Equipo: Bahía Basket

Nicolás Burgos

Clase: 2003

Equipo: Boca Juniors

Juan Cruz Conte Grand

Clase: 2002

Equipo: Boca Juniors

Federico Copes

Clase: 2002

Equipo: Platense

Gonzalo Corbalán

Clase: 2002

Equipo: Lubbock University (EEUU)

Mateo Díaz

Clase: 2002

Equipo: CB Breogán (ESP)

Jeremías Diotto

Clase: 2002

Equipo: San Isidro de San Francisco

Juan Francisco Fernández

Clase: 2002

Equipo: Fuenlabrada (ESP)

Alejo Maggi

Clase: 2002

Equipo: Ferro Carril Oeste

Franco Méndez

Clase: 2002

Equipo: San Martín de Corrientes

Silvano Merlo

Clase: 2002

Equipo: C.B. Ciudad de Ponferrada (ESP)

Bautista Ott Cywarlie

Clase: 2002

Equipo: Ameghino de Villa María

Mateo Pérez

Clase: 2002

Equipo: Libertad de Sunchales

Manuel Rodríguez Ortega

Clase: 2002

Equipo: Boca Jrs

Pedro Rossi

Clase: 2002

Equipo: DME Academy (EEUU)

Augusto Roveres

Clase: 2003

Equipo: Real Betis (ESP)

Lucas Sigismonti

Clase: 2003

Equipo: Baskonia (ESP)

Facundo Tolosa

Clase: 2002

Equipo: Bahía Basket

DT: Daniel Farabello

AT: Juan Manuel Gattone

AT: Mariano Junco

AT: Juan Gatti

PF: Matías Suhurt