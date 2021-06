Liga Argentina de Básquet: así se jugará la burbuja en el "Severo Robledo"

Ya es oficial. San Isidro recibió este miércoles la confirmación que la próxima burbuja de la Conferencia Norte se disputará en el estadio "Severo Robledo" de San Francisco donde participarán 8 equipos. Se jugará desde el lunes 14 de junio hasta el viernes 18.

Las delegaciones de Villa San Martín (Chaco), Barrio Parque (Cba), Deportivo Norte (Armstrong), Central Olímpico (Ceres), Independiente (Stgo. del Estero) y de Ameghino ( Villa María) se alojarán en nuestra ciudad y disputarán cuatro partidos cada uno, con descanso el día miércoles. Todas las jornadas comenzarán a partir de las 11 de la mañana y cerrarán a las 18.30 con la presentación de San Isidro.

Aún resta definir si los compromisos se jugarán a puertas cerradas o con la presencia de público reducido.

Cabe recordar que este jueves 10 de junio San Isidro viajará a Córdoba para enfrentar a Barrio Parque a partir de las 17 horas.

El fixture

Lunes 14 de junio

11 hs Ameghino vs. Tiro Federal

14:30 hs Barrio Parque vs. Villa San Martín

16 hs Deportivo Norte vs. Independiente (Stgo. del Estero)

18:30 hs San Isidro vs. Central Olímpico de Ceres

Martes 15 de junio

11 hs Villa San Martín vs. Deportivo Norte

14:30 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Ameghino

16 hs Central Olímpico de Ceres vs. Barrio Parque

18:30 hs Tiro Federal vs. San Isidro

Jueves 17 de junio

11 hs Deportivo Norte vs. Central Olímpico de Ceres

14:30 hs Barrio Parque vs. Tiro Federal

16 hs Ameghino vs. Villa San Martín

18:30 hs San Isidro vs. Independiente (Stgo. del Estero)

Viernes 18 de junio

11 hs Central de Ceres vs. Ameghino

14:30 hs Tiro Federal vs. Deportivo Norte

16 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. Barrio Parque

18:30 hs Villa San Martín vs. San Isidro