"El objetivo de Macri y Bullrich es obstaculizar la llegada de vacunas", dijo el ministro del Interior

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó hoy que el expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, pretenden "obstaculizar la llegada de vacunas" al país y consideró "triste" que ambos dirigentes "trabajen abiertamente contra la esperanza y la vida de los argentinos y las argentinas" que quieren "superar la pandemia" de coronavirus.

Así se pronunció De Pedro en una serie de posteos en su cuenta de la red social Twitter, luego de que el laboratorio Pfizer negara hoy en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas de esa empresa.

"El objetivo de @mauriciomacri y de @PatoBullrich es obstaculizar la llegada de vacunas para la Argentina. Es triste que trabajen abiertamente en contra de la esperanza y de la vida de los argentinos y las argentinas que queremos superar la pandemia", escribió De Pedro.

A modo de ejemplo, el ministro recordó que los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) "denunciaron coimas e irregularidades en las negociaciones con Pfizer" y, aunque fue "mentira", "embarraron la negociación".

"El laboratorio desmintió hoy en el Congreso que se hayan pedido pagos indebidos o intermediarios en las gestiones del Gobierno para adquirir esas vacunas. Llegaron a denunciar penalmente a (el presidente Alberto Fernández) @alferdez por 'envenenamiento' a partir de la negociación para adquirir la Sputnik V. Hoy está demostrado que es una de las vacunas más eficaces del mundo", resaltó.

Mencionó también que los opositores "dijeron que el Gobierno había rechazado la entrega de vacunas Pfizer como parte de la distribución de dosis del sistema Covax" y que eso también fue desmentido "por el director del fondo Covax mediante una carta a la ministra @carlavizzotti".

Incluso De Pedro recordó que el macrismo cuestionó también y judicializó "la adquisición de vacunas AstraZeneca, resintiendo la negociación con el laboratorio para adquirir millones de dosis".

"Lo único que consiguieron fue complicar más la llegada de las vacunas al país. No hay vacuna que les venga bien, no hay contrato que les venga bien, no hay laboratorio que les venga bien. Su meta es complicar y demorar la llegada de vacunas al país. Nuestra prioridad es cuidar la salud y la vida de las y los argentinos. Vacunas, vacunas y más vacunas", concluyó el ministro.