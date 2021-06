Psicología, psicopedagogía y la nueva normalidad fusionada con arte

Estudio Teatro inaugura un nuevo espacio denominado Escalones que fusiona la psicología y la psicopedagogía con el arte. Este espacio está destinado a niños, adolescentes, adultos y docentes que pueden participar en talleres, del consultorio y de un espacio interdisciplinario que funciona en 25 de mayo al 2037 de nuestra ciudad.

En ese marco, las psicopedagogas Valeria Linguetti y María José Vergara, junto a la psicóloga Florencia Ovejero; explicaron de qué se trata este nuevo desafío.

La psicopedagogía es una disciplina que se ocupa de estudiar los comportamientos y los fenómenos psíquicos de los seres humanos en el área educativa. Su principal objetivo es conseguir avances en cuanto a los métodos didácticos, así como en los pedagógicos que hacen parte del proceso pedagógico.

Con el cambio de rutinas junto con la inestabilidad causada por el COVID-19 este paradigma se abre y se debe aplicar a esa nueva situación, siendo de vital importancia para que no genere efectos negativos en la educación. “Nuestra labor es la de trabajar con las personas en situación de aprendizaje en todas las edades de la vida, ya sean niños, adolescentes, jóvenes y adultos acompañándolos en sus aprendizajes y ayudándolos a superar las dificultades que se puedan presentar", explicó Valeria Linguetti.

"Durante este tiempo de pandemia los psicopedagogos continuamos trabajando, brindando apoyo y asesoramiento no sólo a los niños sino también a sus familias, de manera online, ya que cuando los chicos y adolescentes están tanto tiempo en casa lo pueden ver como vacaciones, aunque no lo sean. En relación a los mismos también sabemos que están constantemente conectados al celular por lo que hay que ser flexibles y habilitarles tiempo frente a las pantallas considerándolo como momentos de descanso, distracción y recreación para alejarse de lo académico y estar mejor dispuestos para las actividades escolares, debido a que lo que más predomina entre los niños en el contexto de encierro es la ansiedad y la incertidumbre. Considero que ante esta nueva situación y modalidad de enseñanza-aprendizaje debemos tener paciencia ya que tanto los adultos como los niños y adolescentes están sufriendo cambios pero a pesar de esto debemos considerar a este tiempo de pandemia como una oportunidad para reconectarse entre los miembros de la familia y descubrir pasatiempos y actividades para realizar juntos, lo cual nos permitirá aprender a valorar las pequeñas cosas, tanto las que hoy tenemos, como las que no", agregó Linguetti.

Reinvención de la educación

Los tiempos actuales con la llegada de la pandemia representan un indudable reto para los docentes, psicopedagogos, familia, estudiantes, autoridades educativas. En ese sentido, María José Vergara señaló que "se requiere generar una reinvención de la educación, basada en fundamentos pedagógicos establecidos de las corrientes en sintonía con el aprendizaje virtual. Sin embargo, al estar frente una emergencia sin antecedentes, se lleva a cabo el ensayo y error para lograr captar el adecuado abordaje educativo, en situaciones que podrían generar estrés o emociones negativas en los participantes, siendo recurrente involucrar nuevos modos de planificación en donde se incluya el manejo emocional en contexto de la educación por situación de emergencia".

"Es allí donde la psicopedagogía como disciplina auxilia de la educación, entra en juego para proponer alternativas configuradas a la realidad actual. Es decir, permite proyectar cómo se debe abordar al estudiante para que éste tenga mayor posibilidad de generar un aprendizaje significativo en consecuencia con su realidad social", completó Vergara.

Salud mental

Por otro lado, la psicóloga Florencia Ovejero, comentó que "es necesario atender más que nunca a la salud mental y emocional de los niños que van creciendo con una nueva normalidad, en un contexto caótico donde la amenaza constante de enfermedad y muerte".

"Estos niños formarán parte de una nueva generación increíblemente hermosa, porque son ellos los que entendieron del cuidado del medio ambiente, del respeto al prójimo, gracias al barbijo aprendieron a mirar a los ojos cuando hablan , de aceptación y tolerancia al otro; incluso a ese adulto que con sus problemas personales muchas veces no se da cuenta que el niño esta exigido a muchas cosas como la virtualidad que va invadiendo espacios que antes era destinado a lo lúdico", indicó.

Y agregó: "A la clínica también llegan padres que ahora deben convertirse en docentes, usar plataformas de comunicación nuevas, tener flexibilidad y paciencia con el entorno laboral, trabajar y también compartir tiempo de calidad con los hijos, y todo esto se vuelve insostenible, las 24 horas parecen cortas para la cantidad de exigencia corporal y psíquica".