Martelotto: "Por momentos el rival nos superó, hay que aprender de estos partidos"

El entrenador de Sportivo Belgrano lamentó la derrota ante Racing de Córdoba y explicó que su equipo no pudo contrarrestar lo hecho por el líder. "Nosotros no hicimos lo que habíamos planeado, son partidos que no salen y el rival te obliga a jugar su partido", señaló.

Sportivo Belgrano cayó con Racing de Córdoba por 2 a 0 este lunes en Nueva Italia y dejó pasar la oportunidad de acortar ventajas sobre el puntero en el marco del clásico cordobés de la categoría.

En ese sentido, el entrenador Bruno Martelotto explicó que que su equipo no pudo contrarrestar lo hecho por el rival y tampoco pudo imponer su juego. "Creo que no hicimos un buen partido, por momentos el rival nos superó. Hay que aprender de estos partidos y de una derrota como esta, tampoco volvernos locos y pensar que está todo mal. Hay que corregir cuando se pierde y cuando se gana, cuestiones que no se hacen bien, revisar el partido, analizarlo bien y a partir de ahí empezar a trabajar para lo que viene, teniendo en cuenta que antes no éramos los mejores y ahora tampoco somos los peores", indicó.

"Habíamos visto a Racing, como todos los cuerpos técnicos analizamos el rival y hoy no pudimos contrarrestar el juego del rival, tampoco pudimos imponer nuestro juego, y creo que es mas por ahí. No le quito mérito al rival, tiene sus formas, nosotros no hicimos lo que habíamos planeado, son partidos que no salen y hay veces que el rival te obliga a jugar su partido. Es un conjunto de cosas hizo que perdamos el partido, a partir de ahora a seguir trabajando para mejorar", agregó el DT.

"No lo hicimos bien, hay que dar vuelta la página, analizar, corregir y pensar en lo que viene", dijo Martelotto.

El próximo compromiso, Sportivo deberá recibir la visita de Gimnasia de Concepción del Uruguay y tendrá el desafío de dar vuelta la página para volver a sumar. "Es como todos los rivales de un Federal A parejo, Racing sacó una diferencia en la tabla. pero los demás venimos en el pelotón. Es un torneo parejo y nosotros tenemos que levantar nuestro nivel para volver a ser el equipo que fuimos 15 días atrás. No hay que pensar que está todo mal, pero sí mejorar", puntualizó el DT.