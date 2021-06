Sin chance de reprogramación, San Isidro deberá jugar el jueves con Barrio Parque

La Liga Argentina programó para el próximo jueves 10 de junio -a las 17- el compromiso pendiente de San Isidro ante Barrio Parque de Córdoba en condición de visitante. La noticia tomó por sorpresa a Los Halcones ya que el plantel recibió el pasado fin de semana el alta para el regreso a entrenar de manera "liviana", pero todavía restan los estudios complementarios de varios protagonistas.

Tras haber dado positivo al Covid-19, los jugadores profesionales deben someterse a estudios cardiológicos complementario para volver a la alta competencia. Por estas horas, en calle Corrientes aceleran estos procesos para conseguir el apto físico de todo el plantel.

El dato es que si algún jugador, o algunos, no consiguen el apto para volver a competir deberá ser remplazado por un juvenil y el partido no se reprogramará por cuestiones de calendario. Aunque las perspectivas son positivas en calle Corrientes, si San Isidro no pudiera tener a sus jugadores a disposición deberá ir a jugar "con lo que tenga".

Cabe recordar que el "Rojo" se ubica en la décima colocación de la tabla de posiciones de la Conferencia Norte con un acumulativo de 7 triunfos sobre 10 derrotas y lucha por meterse entre los mejores 8 que jugarán playoffs. Lo importante es que todavía le quedan por jugar 11 partidos de la fase regular donde tendrá poco margen de error.

La burbuja en San Francisco

Por otro lado, el presidente del club Alejandro Aimaretti comentó en diálogo con este medio que paralelamente trabaja un grupo de 15 dirigentes para cumplir con todos los requisitos que se necesitan para recibir la próxima burbuja de la Liga Argentina, que se jugaría desde el 14 de junio en el "Severo Robledo".

En las próximas horas habrá reuniones con representantes de la Municipalidad de San Francisco y del COE Regional Nº 3 para ultimar detalles de protocolos, traslados y alojamientos de los planteles. En estas reuniones también se definirá si los juegos serán a puertas cerradas o se permitirá el ingreso de un porcentaje de público al estadio.