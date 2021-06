Habló el sanfrancisqueño que chocó al puma: “Estamos bien, nos llevamos un gran susto”

Durante el fin de semana se registraron varios accidentes en esta región, sin embargo, el más particular fue sin dudas el que protagonizó una familia de San Francisco el viernes a la mañana en la Autovía 19, a la altura del kilómetro 81 en la jurisdicción de Angélica.

Allí Leandro Harterman viajaba junto a su esposa en su auto Peugeot 207, cuando un puma cruzó la ruta y se produjo el grave choque.

El vecino de San Francisco comentó a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes 17 a 19): “Iba con mi señora rumbo a Santa Fe, llegando al pequeño puente de la cañada de la yegua y se nos apareció de golpe el puma. Lo único que atiné fue a mantener fuerte el volante para no tumbar, después se reventaron los airbag. Se me llenó de humo dentro del auto y se empezó a sentir olor a quemado”.

“Ya cuando empecé a frenar el auto, tiré el freno de mano porque veía que estaba por chocar el guarda rail. Traté de no volantear para no tumbar el auto”, relató recordando que fue un momento de mucho nerviosismo pero afortunadamente no sufrieron lesiones.

“Parecía que se iba a prender fuego el auto. Ya más tranquilo, vi que el puma estaba lejos y se revolcaba en la ruta. Pero en un ratito ya no estaba más”, comentó Leandro.

En este sentido, manifestó: “Intenté hacer seña con la linterna para que los otros vehículos no me choquen. Después de un rato paró un camionero y otras personas para colaborar. Pasamos cerca de cuatro horas hasta que llegó la grúa. También vino la policía rural haciendo una custodia por el puma”.

El animal no tiene la culpa

Leandro y su pareja pasaron un susto enorme y no se lo olvidarán jamás. Pero saben que tanto ellos como el animal no son responsables.

“El animal no tiene la culpa, se nos cruzó y tuvimos la mala fortuna de tener el accidente”, expresó Harteman.

El puma fue rescatado finalmente por veterinarios de Granja La Esmeralda de la ciudad de Santa Fe. Llegó al lugar personal de la Guardia Rural Los Pumas de Frontera que luego de recorrer el sector caminando dieron con el animal. Luego participaron los veterinarios de Granja La Esmeralda de Santa Fe. Los policías también colaboraron con la captura del puma, para que fuera trasladado a la granja para su recuperación.

“Espero que el animal esté bien, vi que fue rescatado. Es un animal y no tiene idea de cómo son las cosas”, remarcó.

En cuanto a los comentarios despectivos de algunas personas en las redes sociales, manifestó que trataron de no llevarle el apunte porque ya era demasiado traumático lo que pasaron con el accidente como para hacerse otros problemas.

Grandes daños materiales

La familia de San Francisco está muy agradecida por no haber sufrido lesiones graves por la magnitud del accidente. Sin embargo, el vehículo resultó con daños enormes.

“El auto sufrió mucho daño, y nadie se responsabiliza. Asique no sé quién se puede hacer cargo, porque el seguro que tengo no es contra todo riesgo”, explicó Leandro.