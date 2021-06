"Las restricciones son acertadas ante la situación sanitaria"

El director de la Clínica Regional del Este de San Francisco, Daniel Puricelli, se mostró a favor de las restricciones para frenar el aumento de los contagios por Covid-19 en la ciudad y provincia. También apuntó contra las personas que no quieren vacunarse, confundidas por la “politización” que se ha generado respecto al origen de las vacunas.

En diálogo con El Periódico Radio (FM 97.1), Puricelli remarcó que “estamos en el pico de la segunda ola, un pico que se mantiene alto, eso crea bastante trastorno porque como todos saben los pacientes que van a terapia intensiva tienen internaciones largas y entonces la acumulación de casos produce que el sistema se estrese mucho”. Y continuó: “Las camas empiezan a escasear, por eso me parece muy bien las medidas que tomaron en base a disminuir la circulación para la semana próxima para ver si se logra empezar a bajar la curva de contagios”.

Según estimó, el promedio de edad de pacientes internados en la unidad de terapia intensiva (UTI), oscila entre 45 y 50 años, “muy lejos de aquel que teníamos en el 2020 que estaba por encima de los 65 años”, recordó.

“Tenemos un comportamiento de la sepa es totalmente diferente a la del año pasado-insistió-, tiene mucha contagiosidad con una gran cantidad de casos y tiene más peligrosidad en las personas jóvenes”.

Ante esta situación el profesional se esperanzó en que “el cumplimiento de los controles sean acertados, a nadie le gusta estar confinado. Entiendo la situación económica de muchos sectores que están fuertemente afectados con esto, pero acá se trata de vidas, cada porcentaje de casos nuevos que bajemos son menos vidas que se van a perder”. Y pidió: “Me parece que hay que apretar los dientes y cumplir con el confinamiento, con las medidas que se tomen, que no son extremas, son un término medio, porque la circulación se interrumpe de noche y eso va a permitir, al disminuir la circulación de gente joven que es la que más se mueve, que sea posible bajar el número de casos”.

Ocupación de camas

Con respecto a la ocupación de camas Puricelli se refirió al acuerdo estipulado entre el Hospital Iturraspe y la Clínica Regional: “Al ser las dos únicas terapias complejas que existen en la zona, decidimos de común acuerdo que el Hospital se iba a hacer cargo de los casos Covid, porque cuentan con mayor número de camas y nosotros absorbíamos el resto, sean con obra social o sin obra social. Hasta ahora está funcionando bien, por supuesto con el agua al cuello respecto al número de camas”.

Por último, Puricelli apuntó contra las personas que no quieren vacunarse: “Para que esto termine tenemos que tener un gran porcentaje de la población vacunada, y en esto lamento mucho la politización que se ha hecho del origen de la vacuna. Cuando mis pacientes me preguntan si se pueden vacunar con tal o cual vacuna, les contesto, si podés que te la coloquen en los dos brazos. Por eso me molesta, esas personas que salen a hablar sin saber y solo generan confusión en los vecinos”, cerró.