Colón es el nuevo campeón: goleó a Racing y alzó la Copa Liga Profesional

Colón de Santa Fe hizo historia esta noche y salió esta noche campeón por primera vez en Primera al vencer en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a Racing Club por 3 a 0, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Con tantos de Rodrigo Aliendro a los 13 del complemento, Christian Bernardi a los 26 y Alexis Castro a los 41, el Sabalero alzó su primer título oficial de la mano de Eduardo Domínguez como entrenador.

El Sabalero cerró una extraordinaria campaña y con Luis "Pulga" Rodríguez como gran figura en todo el campeonato.

En el partido decisivo, Colón borró a Racing de la cancha y logró un gran triunfo con los tantos de Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Alexis Castro.

Lo de Racing fue un durísimo golpe por la manera en que perdió, sin juego ni reacción en los 90 minutos.

En el comienzo estuvo mejor Colón, que tomó la iniciativa con un audaz juego frontal y una buena sociedad por derecha que formaron Bernardi y Ferreira.

Antes de los dos minutos, el Sabalero llegó por primera vez con un disparo de Ferreira por arriba.

Racing fue un equipo cauto, nunca aceleró y apostó a alguna equivocación del rival para tomar mal parada a la defensa rojinegra. El mejor de la Academia fue Chancalay, quien combatió e intentó entrar en juego, pero le faltó compañía.

En los últimos diez minutos antes del descanso volvió a apretar Colón, nuevamente con Ferreira y Bernardi haciéndose ambos manija del equipo. A los 42, Aliendro, desde la puerta del área, la tiró por arriba, en un segmento favorable para el equipo santafesino.

Racing contó con el avance final de la etapa final, con una exquisita habilitación de Chancalay a la derecha para Piatti, quien entró al área, pero demoró en la definición y permitió que cruce Piovi.

En el complemento, el ingreso en Racing de Moreno por Cvitanich demostró una clara intención del equipo de planchar el partido y bajarle la intensidad propuesta por Colón.

El Sabalero mantuvo sus mismas intenciones y a los 13 minutos rompió la paridad por medio de una toque dentro del área de Aliendro, tras un centro desde la derecha.

Racing se desordenó en búsqueda del empate y dejó espacios atrás que Colón aprovechó a los 26 para liquidar la historia con un golazo: la empezó Bernardi por izquierda y fabricó una pared con Leguizamón para que el ex jugador de Instituto define por arriba de la salida de Gómez.

Con un desmembrado conjunto albiceleste, el Sabalero cerró la gran actuación con una definición de Castro, una de las figuras del partido, para decorar de gran manera una gran producción y un letal 3-0.



Síntesis del partido:

Racing: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Lucas Orban; Mauricio Martínez, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Darío Cvitanich. Director técnico: Juan Antonio Pizzi.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi, Gonzalo Escobar; Alexis Castro, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi, Cristian Ferreira; Luis Miguel Rodríguez. Director técnic: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 13m Aliendro (C), 26m Bernardi (C) y 40m Castro (C).

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Aníbal Moreno (R) por Cvitanich; 18m Nicolás Leguizamón (C) por Rodríguez; 19m Matías Rojas (R) por Piatti y Maximiliano Lovera (R) por Martínez; 28m Ignacio Galván (C) por Domínguez; 34m Santiago Pierotti (C) por Bernardi; 37m Juan Cáceres (R) por Pillud; 42m Yélier Góez (C) por Castro.

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: San Juan del Sicentenario, San Juan.