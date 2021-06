El intendente adelantó que el próximo lunes habrá un nuevo operativo de vacunación

Este viernes se desarrolla un nuevo operativo de vacunación contra la Covid-19 en el Superdomo de San Francisco donde se colocarán 2900 dosis de la vacuna AstraZeneca, primera dosis. El intendente Ignacio García Aresca participó nuevamente del operativo y anunció que la próxima semana continuará la vacunación

"Hasta el momento estamos en las 720 dosis aplicadas, la vacunación avanza con mucha rapidez y por eso quiero agradecer a todo el equipo que participa del operativo. Aplicamos 12 vacunadores con 12 hileras para mayor capacidad, duplicamos la cantidad de carga y casi no tenemos personas sentadas esperando", indicó el mandatario municipal.

Aresca se mostró feliz de poder confirmar un nuevo operativo y la posibilidad de que haya otro más para la semana que viene. "La alergia que tuvimos hoy fue que el ministro de la provincia Diego Cardozo nos aseguró que el lunes vamos a vacunar de nuevo porque tenemos vacunas de Sputnik V, van a ser para primera y segunda dosis, y en la semana vamos a tener más AstraZeneca porque van a llegar 240 mil a la provincia y para San Francisco va a haber unas 6 mil o 7 mil dosis", explicó.

Más de 30 mil sanfrancisqueños vacunados

Por otro lado, el intendente remarcó que con el operativo de este viernes se alcanzarán las 26 personas vacunadas, solo en operativos realizados por el municipio y esto significa más del 50% de la población mayor a 18 años que ya recibió al menos una dosis. "Cuanto mayor cantidad de vacunados tengamos vamos tener mas flexibilizaciones, la cantidad de personas que se pueden vacunar son 50 mil -mayores de 18 años-. Con este operativo vamos a rondar arriba de los 26 mil, mas del 50%, si la semana que viene viene vamos a tener la misma cantidad, vamos a pasar las 30 mil dosis en al cuidad. Es un numero importante porque va a quedar cada vez menos para llegar la cantidad de inmunidad que queremos tener". indicó.

Y agregó: "Si vemos para adelante esto es auspicioso. Yo les digo que se inscriban, que se anoten, si se ponen a ver la cantidad de gente que ya se está vacunando hoy, hay personas de 40 años".

Finalmente, Aresca explicó que aquella persona que recibió su turno y no pudo ir a recibir su vacuna debe contactarse con al Asistencia Pública donde se reprogramará su vacunación. "El que no puede venir a la asistencia donde se va a corroborar que tiene el numero y turno y en la semana se lo vacuna ya sea en la Asistencia o en el próximo operativo. Si la persona tuvo que viajar o se encuentra aislado por un contacto estrecho, la vacuna está, no hay problema y tiene que ir a la Asistencia", concluyó.