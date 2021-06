Tiene 14 años, es actor, vive en la ciudad y se lo puede ver en la TV Pública

Por estos días, la TV Pública repuso al aire “La chica que limpia”, una serie que tiene entre su reparto a Alejo Tolosa Hueges (14), un adolescente cordobés que actualmente reside en San Francisco.

La serie fue filmada en 2015 y puesta al aire por primera vez dos años después. La calidad del material le valió dos premios Martín Fierro Federal: uno de ellos, el de oro.

Nacido en Córdoba, el joven se vino a vivir a nuestra ciudad hace unos pocos años. Hijo de una familia de artistas, actúa desde los 3.

“Empecé a actuar a los 3 años en una serie llamada Hipólito. Hacía un personaje chiquito, que era el hijo del protagonista. Mi papá (Pablo Tolosa) también trabajó en esa peli haciendo de Hipólito Yrigoyen y yo hago del hijo. Porque estaban buscando a un nene y él les dijo que yo podía actuar. Eran dos escenas jugando con juguetes, tampoco fue mucho”, recordó con humildad.

No sólo él y su papá actúan, sino también lo hizo su abuelo y lo hace su mamá, Flavia Hueges, hoy a cargo de un centro cultural en San Francisco.

“Después de Hipólito pasaron un par de años y me llamaron para varios cortometrajes de tesis para cine. Y un día mi papá me dice que estaban haciendo un casting para una serie que iban a hacer y me preguntó si quería ir, le dije que sí y fuimos. Hicimos una escena medio fuerte, hice llorar a la que hacía el casting”, recordó. Sin más vueltas, a la semana y media lo llamaron para darle la buena noticia.

Su participación en la serie

En “La chica que limpia”, Alejo actúa como Felipe, el hijo de la protagonista. También actúa su papá: “Es una chica que limpia que sin querer, totalmente por accidente, empieza a trabajar para una mafia que mata gente y ella tiene que limpiar las escenas de los crímenes. Yo soy su hijo, que tiene leucemia, y está dentro de una burbuja. Está pelado porque le están haciendo quimioterapias y ella sigue haciendo este trabajo porque tiene que conseguir la plata para hacerle una operación”, explicó Alejo.

Las jornadas de filmación no superaban las cuatro horas, por convenio, al ser menor de edad. Sobre lo que recuerda de su participación, con apenas 8 años, señaló: “Fue todo en Córdoba capital, me acuerdo que era levantarse muy temprano, estar casi siempre dentro de esa burbuja y pasarla bien, porque eran todos buenos, me trataban bien, había escenas que me ponía nervioso pero otras que no”.

La serie se estrenó en Cine.ar, el canal argentino de televisión que congrega películas, cortometrajes, documentales, noticias y todo lo relacionado al cine nacional. Y por estos días se pudo volver a ver por la TV Pública.

“Todos mis familiares la vieron juntos, dicen que les encantó, que lloraron, se rieron. Después de dos años o año y medio la nominaron para los Martín Fierro del interior y lo ganaron; después ganaron el Martín Fierro de oro. Estábamos re emocionados”, rememoró el actor.

Y agregó: “Es un policial que tiene 13 capítulos, los más largos son de 25 minutos, en un día te la ves entera. En casi todos los capítulos aparezco pero hay algunos que no. Mis compañeros de primaria en Córdoba en un momento no me creían, porque era ‘ya va a salir, ya va a salir y había pasado un año y medio y todavía no salía’, pero cuando salió me dijeron todos ‘mirá, está rebuena la serie. Y a mis familiares también les encantó”.

En pandemia

El trabajo en pandemia no paró para el joven, que sueña con dedicarse de lleno a la actuación cuando sea grande, preferentemente en comedias.

Desde hace un año y medio, aproximadamente, asiste al centro cultural de su mamá. En medio de ello, cuarentena mediante, participó de una serie de actuaciones a través de transmisiones en vivo de Instagram.

“‘Abuelita, qué hora’ es proyecto por Instagram con mi mamá y con una actriz que se llama Edmee Aran. Es una comedia de personas de clase alta que se quedan en la cuarentena. Edmee hace de mi abuela, está en un castillo en Italia. Se trata de eso, de todos los problemas que pasa la clase alta. Es una videollamada que hacíamos por vivo en Instagram de 15 o 20 minutos. Fueron ocho capítulos”, explicó el adolescente.

“Felipe” Alejo terminó recientemente de filmar una película, en la que le dio vida al personaje de Alejandro. El film se llama “Felipe” y aún no se estrenó, pero prontamente se lo podrá volver a ver por la pantalla.

Dónde verlo La serie se puede ver en Cont.ar mientras que demás trabajos del joven pueden verse en el canal de Youtube de su mamá Flavia Hueges: https://www.youtube.com/c/FlaviaHueges.