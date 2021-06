Mauro Orué: "Hay una idea que se respeta, estamos convencidos y eso nos deja tranquilos"

El próximo lunes Sportivo Belgrano volverá a la competencia donde enfrentará al líder Racing de Córdoba, por la 7ª fecha del Federal A. En ese marco, el defensor central Mauro Orué contó cómo se preparan para afrontar el clásico cordobés con el objetivo de seguir sumando.

El jugador mendocino señaló que la programación del partido los tomó por sorpresa, pero con muchas ganas de volver a jugar. "Cuando vino el parate aparecieron los fantasmas del año pasado pensando que se iba a parar todo de nuevo, pero volvimos rápido a la actividad pensando que volveríamos a jugar en dos o tres semanas. Veníamos entrenando muy bien, habíamos planificado la semana y nos agarra también de sorpresa la programación, estábamos entrenando, así que rápidamente el DT tuvo que planificar de nuevo la semana y cambiar l chip para pensar de nuevo en Racing", comentó.

"Es un lindo partido para jugar, es un clásico y nos pone muy contentos volver a competir porque entrenar sin competir no es lo mejor, lo importante es que entrenamos y nos agarra preparados para el lunes. Estamos con muchas ganas de jugar este partido", dijo Orué.

Con respecto al receso por las restricciones, el jugador expresó que "veníamos muy bien, habíamos empatado con Chaco For Ever, pero habíamos dejado una buena imagen. Grupalmente estamos muy bien y con mucha confianza porque hay una idea que se respeta, estamos convencidos y ese te deja tranquilo.

"Todos los partidos motivan, pero este tipo de partidos te hacen prepararte de una manera especial sabiendo que es el puntero y está invicto en su cancha. Tenemos una idea de la cual estamos convencidos y creo que tenemos las armas para sacar adelante este partido, siendo cautelosos, pero confiamos en nosotros", dijo Orué.

"No me sentí como en otros partidos"

El defensor estuvo aislado, por contacto estrecho y por estar infectado con Covid-19, esto le privó disputar dos partidos de la temporada y no pudo trabajar con el grupo por al menos 10 días. "Fue un bajón porque venía en lo personal muy bien, se sentía muy bien. Después me terminé contagiando, cuando volví me costó un poco, el partido que jugué con Chaco For Ever lo llevé bien, pero no me sentí como en otros partidos. Estaba más cansado, pero gracias a Dios ya me siento al 100%, lo importante es que fue leve y que pudimos pasar esos 10 días de la mejor manera y recuperarnos, ahora me siento muy bien para este partido", explicó.

Por otro lado, el jugador contó sobre el aporte a los juveniles, principalmente a su compañero de zaga Tomás Rossi. "Desde su experiencia uno trata de apoyar a los chicos, enseñarles, también está Ema Urquiza en la defensa. Tomás desde el primer partido que jugó lo hizo bien y se adaptó bien, eso es muy importante, nunca estuvo nervioso y eso pasa por la confianza que le hemos dado todos. Creo que también los otros chicos se han sentido muy bien como Argüello, Peludé, todos los chicos que debutaron lo hicieron de la mejor manera y eso habla muy bien del grupo y de la confianza que le da el cuerpo técnico", indicó.

En cuanto al estilo de juego y a la actitud de los rivales, Orué expresó: "Esta categoría es muy común que se den partidos muy trabados, muy duros que los definen alguna pelota parada. Del año pasado hasta ahora hemos mostrado una idea, intentamos jugar y eso se ve poco en el Federal A, los rivales observan y tratan de oponerse a nuestras virtudes, pero eso también es un desafío para nosotros, para seguir buscando alternativas y seguir demostrando nuestro estilo".

"Hoy todo se ve por internet, todos los rivales no estudian y nosotros también los estudiamos. A veces salen partidos más complicados que otros, pero nosotros mantenemos la idea y seguir convencidos de nuestro juego", contó el jugador.

El hincha

Por último, Orué manifestó las ganas de que vuelva el público a la cancha y dejó mensaje a los hinchas de la Verde. "Se extraña y mucho más en este momento cuando el equipo viene en un buen momento, se extraña la gente, el apoyo y el aliento; y por eso más que nada se extraña mucho el ambiente de cancha en este momento , pero esperamos que pronto puedan volver aunque sea en un porcentaje para sentir ese aliento", señaló.

Y agregó: "Quiero decirle a la gente que nos siga apoyando y siga con confianza en este equipo que vamos a seguir adelante y tratando de dejar a Sportivo lo más arriba posible".