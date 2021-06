Desde que es ley, en la ciudad se practicaron más de 10 abortos por mes 

Desde que se reglamentó y promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el Hospital Iturraspe se practicaron 55 abortos a mujeres de hasta las 14 semanas de gestación, indicó Saúl Kohan Boc, responsable del servicio de Ginecología y Obstetricia. Se trata de datos actualizados al 30 de mayo de este año.

En el país, el aborto legal, seguro y gratuito se convirtió en ley al ser sancionado en el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgado el 14 de enero pasado. Recién la semana pasada, el Gobierno Nacional publicó el protocolo para el procedimiento sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (Flasog) y el Ministerio de Salud de la Nación.

“El aborto legal representa el último escalón de una serie de derechos que comienzan con la Educación Sexual Integral (ESI) y que pasan por el acceso a las prestaciones relacionadas con la Salud Sexual y Reproductiva, derechos consagrados por ley en nuestro país”, destacó.

Consultorio de opciones

En el Hospital Iturraspe funciona el ‘Consultorio de Opciones’ donde se asesora sobre los derechos a las mujeres y las distintas alternativas que tienen ante un embarazo no deseado.

Kohan Boc manifestó que en el hospital ya se garantizaba la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal por salud o violación, y "a partir de enero, cuando se reglamentó la nueva ley, funciona el consultorio en opciones donde un equipo multidisciplinario integrado por una médica generalista, una trabajadora social, una psicóloga y una enfermera; reciben las consultas y se realiza la consejería".

Asimismo, el médico remarcó que no toda persona que va al consultorio aborta: “Se hace una consejería integral ofreciendo las opciones de seguimiento y control del embarazo; y en el caso de que la persona gestante opte por la interrupción se le explican los diferentes métodos, el alcance del marco legal, se le garantiza el acceso a la medicación y se hace el seguimiento del pretratamiento de manera personal y posterior garantizando acceso a métodos anticonceptivos", dijo.

- ¿Cómo es el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo?

En general se usa el procedimiento más seguro disponible, según lo establecen la OMS y el Ministerio de Salud, el cual se basa en la utilización de medicamentos como el Misoprostol. Hasta las 12 semanas, el procedimiento es ambulatorio, mientras que entre las 12 y las 14 semanas se aconseja la internación de la persona gestante. En caso de ser necesario, se puede recurrir a la evacuación quirúrgica del embarazo, sea por pedido de la paciente o por tratamiento de las complicaciones, como retención de restos, hemorragias o infecciones, las cuales se dan en un porcentaje menor de los casos.

- ¿Qué cantidad de médicos hay en la ciudad dispuestos a realizarlo?

No tengo la posibilidad de brindar esa información, ya que desconozco la postura personal de aquellos profesionales que no se desempeñan en el Hospital o en Clínica Carrá, en cuanto al Derecho a ejercer la Objeción de Conciencia. De todos modos, me parece importante destacar que si un profesional es objetor tiene la obligación de derivar a la usuaria a otro colega, o a un centro que garantice el acceso al derecho. Por otra parte, la objeción afecta a la indicación del tratamiento y no a la atención posaborto. Finalmente, la objeción es personal, nunca institucional.

- ¿Hubo un aumento de casos en San Francisco con la implementación de la IVE?

Para poder responder a esta pregunta se debería disponer de números certeros que nos permitieran conocer la situación previa a la sanción de la ley. Al tratarse de una práctica clandestina, tales cifras son, apenas, estimadas. Creo, sí, que lo que vamos a observar en los próximos años es un aumento en el número de abortos que reflejará la salida de la situación de clandestinidad de la práctica. Es de esperar que, posteriormente, se vea una meseta estadística.

Socorro Rosa y la lucha que logró la Ley

Verónica Bessone y Emilia Pioli son activistas de ‘Socorro Rosa San Francisco’, organización que forma parte de una red nacional de activistas feministas que brindan información sobre aborto seguro y acompañan los procesos de quienes lo solicitan.

Según explicaron, su propósito es cuidar la ley y hacerla llegar a todas las escuelas, los centros de salud y a las personas que pueden ser usuarias de este derecho. “Articulamos mucho con el sistema de salud. Y más que en este momento en el Hospital Iturraspe se puede acceder a este derecho”, remarcaron.

Socorro Rosa tiene una línea pública (03564) 15612792, donde las personas pueden acceder a información y asesoramiento. También en las redes sociales y la página www.socorristasenred.org

Ante la consulta si con la ley aumentaron este tipo de prácticas, aclararon: “No creemos que hayan aumentado. Lo que pasa es que ahora al ser un derecho la información es pública y se pueden dar desde las fuentes oficiales”.

Luego informaron que no paran de recibir consultas telefónicas desde que se implementó la ley en enero. El promedio de edad que se comunica con la organización tiene entre 20 y 35 años, siendo personas de todas las condiciones sociales y económicas. El año pasado, en tanto, acompañaron a 288 mujeres con capacidad de gestar tanto en San Francisco como toda la región.