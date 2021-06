“El ciudadano tiene que proteger más el medioambiente”, manifestó Saravia

Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, debido a que las Naciones Unidas, designó este día conscientes de que la protección y la mejora del medio ambiente es una cuestión fundamental que afecta al bienestar y al desarrollo económico del mundo.

La titular de la Asociación para el Medio Ambiente y su Dinámica (AMAD), Ernestina Saravia, consideró que San Francisco los cuidados se vieron ralentizados en el marco de la pandemia.

“El ciudadano no es muy prolijo para cuidar el medioambiente. Tiene que cuidar los árboles, no tirar la basura en cualquier lado, proteger el medio donde uno vive tiene que ser la prioridad de la existencia propia del ciudadano. Perdimos muchos valores y provocamos un gran daño al medio”, opinó.

En este sentido, Saravia, manifestó: “Culturalmente hemos perdido valores que nos enseñaron para cuidar el medioambiente. Antes se protegía la tierra y ahora se prioriza lo material y lo económico. Cada uno tiene que tener la responsabilidad del cuidar el entorno y dejar algo al resto de las personas”.

En cuanto a los pedidos que realizan desde AMAD a la Municipalidad, sostuvo que “tienen que ser responsables de preservar el medioambiente, el aire no contaminado de los basurales abiertos, tratar de no renovar que no se prendan fuego”.

“El ciudadano hace basural por todos lados y lamentablemente esto afecta mucho. Desde la Municipalidad tienen que cuidar que esto no ocurra”, dijo.

En San Francisco falta una planta recicladora municipal con el fin de reutilizar muchísimos materiales. “No hay un establecimiento municipal o una buena cooperativa para revalorizar los desechos urbanos o los inertes”, remarcó Ernestina Saravia.