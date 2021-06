Después de 56 años, Los Fenders se despidieron de los escenarios

"¡Amigos! Queremos darles una noticia: creemos que es momento de decir adiós y por ello decidimos dejar los escenarios. Seguiremos en contacto con ustedes por nuestras vías digitales porque aún queremos compartir música e historias. Gracias por tanto cariño y por habernos acompañado en estos 56 años junto a la música.

Los queremos mucho. ¡Los Fenders ya somos leyenda!". Con ese mensaje, publicado a través de sus redes sociales, una de las bandas musicales locales con más trayectoria en nuestra ciudad se despedía de los escenarios, luego de más de 50 años de trabajo.

La banda, conformada en los últimos meses por Jorge Martinengo en batería, Roberto Rubiolo en primera guitarra, Lucas Valdemarín en segunda guitarra, Daniel Gallo en bajo, Julián Varela en teclados, Tito Peralta en voz y Coquito Echeverría como locutor, estuvieron presentes en la escena musical desde 1965, según se lee en su sitio web. En 1980 grabaron su primer simple y en 2003, luego de un período de inactividad, lo reeditaron junto a temas de los años '70 y '80, evocando aquellos gloriosos años. En 2012, lanzaron su segundo trabajo discográfico, 'Creo en tí'.

Edgardo Valdemarín, representante de la agrupación, dialogó con El Periódico y dio detalles de la decisión: "No es la primera vez que Los Fenders hacen un 'stop'. Ya había pasado una vez, después se volvieron a constituir y arrancaron de nuevo y ahora es más o menos lo mismo. Es el deseo, a lo mejor, de que se vuelvan a juntar. La pandemia afectó todo, también las relaciones. Llegó un momento en que se les hacía pesado llevar esta carga y decidieron parar por el momento".

Valdemarín aclaró que, de todas formar, seguirá activa la página de Facebook por medio de la cual seguirán publicando canciones y videos. Lo que ya no realizarán será actuaciones en público o vía streaming.

Respecto a cómo fueron los últimos meses, el representante recordó: "Cuando empezó la pandemia se cortó todo. No se podía ensayar, no se podía hacer nada. Cerca de fin de año hubo una propuesta de Nano de Los 4 Rumbos para hacer un programa de televisión. Fue muy linda la idea, participamos también de eso, ahí nos juntamos un fin de semana para hacer el ensayo de unos temas y después no se puedo porque se empezaron a enfermar. Se enfermó uno de una banda, un sonidista, el que filmaba y así. Nos afectó la pandemia, se cortó todo otra vez. Es como que no nos permitía la reunión habitual que se hacía de ensayos y demás. Normalmente Los Fenders ensayaban a la noche y por la restricciones tampoco se podía mover. Fueron varias complicaciones. Eso fue afectando", resumió.

Los mejores recuerdos

Acerca de los momentos más lindos vividos con la banda, Valdemarín enumeró: "A ellos les gustaba mucho tocar en Bomberos. Cuando se hacia lo del Centro Cívico también era muy lindo. Lo que ellos más recordaban era el Teatro Mayo, dentro de los 50 años, que fue como una gala para Los Fenders. Después, cuando tocaron con la Banda Municipal, fue muy lindo por los ensayos y todo lo que se armó. Hay muchos recuerdos que fueron surgiendo".

En ese momento, está en proceso la edición de un libro con la historia de Los Fenders. "Es como para dejar un testimonio de lo que fue la banda, que cumple 56 años este año. Se había planificado, a los 55, hacer otra vez un Teatro Mayo o un espectáculo grande en Bomberos con invitados, pero la pandemia truncó todas esas cosas que se querían hacer y hasta ahí llegaron", agregó Valdemarín.