Argentina no pasó del empate ante Chile

La Selección Argentina igualó 1 a 1 con Chile en el marco de la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El encuentro se disputó en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y contó con el arbitraje de Jesús Valenzuela de Venezuela.

El equipo de Scaloni tuvo un arranque discreto, pero logró abrir el marcador por un penal en perjuicio de Lautaro Martínez, que transformó en gol Lionel Messi con un suave remate a la izquierda de Bravo -que fue hacia el otro lado-.

Sin embargo, a poco del final, Chile llegó al empate por medio de Alexis Sánchez. Aranguiz envió un centro pasado en un tiro libre frontal, Medel volcó la pelota hacia el centro y el delantero del Inter de Milán definió solo ante una defensa que perdió las marcas.

Gol de Chile. Alexis Sánchez, a los 35, puso el 1-1 ante Argentina. #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/8WErodfThi — TyC Sports (@TyCSports) June 4, 2021

En la segunda parte el conjunto argentino se quedó. Ya no tuvo el control de la pelota y le costó generar situaciones de peligro. Sobre el final, con un interesante recambio de jugadores, Argentina estuvo cerca del triunfo pero el desequilibrio de Messi no bastó para quedarse con el triunfo.

Sin lugar a dudas no fue el mejor partido del seleccionado nacional, tampoco fue el peor, pero dependió siempre de lo que pudo generar Messi -que no fue poco-, pero el resultado -ni el rendimiento- no fue el esperado y lo poco que se puede rescatar como positivo es el debut de Cristian Romero en la zaga central, de Julián Álvarez y del lateral derecho Nahuel Molina.

Con este resultado, el seleccionado nacional continúa segundo, detrás de Brasil que completará la jornada este viernes ante Ecuador.

Resultados

Bolivia 3-1 Venezuela

Uruguay 0-0 Paraguay

Argentina 1-1 Chile

Perú vs. Colombia (Jueves 23 hs)

Brasil vs. Ecuador (Viernes 21.30 hs)

Tabla

Brasil 12 pts. (*) Argentina 11 pts. Ecuador 9 pts. (*) Paraguay 7 pts. Uruguay 7 pts. Chile 5 pts. Bolivia 4 pts. Colombia 4 pts. (*) Venezuela 3 pts. Perú 1 pt. (*)

Próxima fecha (Martes 8 de junio)

18 hs Ecuador vs. Perú

19.30 hs Venezuela vs. Uruguay

20 hs Colombia vs. Argentina

21.30 hs Paraguay vs. Brasil

22.30 ha Chile vs. Bolivia