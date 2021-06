Qué dice la oposición sobre el nuevo servicio que brindará Emugas

En la previa a su tratamiento en el Concejo Deliberante, la oposición adelantó su postura respecto a que Emugas S.A., se encargue también de la cobranza de deuda atrasada de parte de contribuyentes con el municipio.

Frente de Todos

Andrés Romero, edil del bloque Frente de Todos, indicó que se trata de “una desprolijidad institucional porque la empresa en su creación tenía como responsabilidad principal atender la distribución y obra de gas a nivel local, y hoy nos enteramos del proyecto del Ejecutivo que la pone a prestar un servicio que no estaba dentro de su objeto social”.

Según Romero, el Ejecutivo “está forzando una situación para manejar una caja extraordinaria que dejaba Kolector (actualmente Consultoría y Servicios), que era de 12 millones de pesos por mes. Ahora Emugas lo va a poder hacer por la decisión arbitraria del municipio”, cuestionó y agregó que en la previa al debate no había precisiones ni se conocía los alcances del contrato que se va a firmar: “Esto debería estar en mano de la ciudadanía de San Francisco. Esto no garantiza que esos millones se queden en la ciudad, se van a quedar en una caja negra que no sabemos para qué se usa”, consideró.

UCR

Por su parte, el radical Cristian Canalis señaló que el servicio debería hacerlo personal propio municipal: “Nos parece un bochorno esta decisión, es ocultar otra vez información porque estamos delegando atribuciones en la Secretaría de Economía para que a su vez lleve a cabo un contrato con un tercero que es una sociedad anónima y no tiene que rendirle cuenta a la ciudad. En este caso Emugas elude todos los controles del Estado”, apuntó.

“Pensamos que si se hizo mal en los últimos 14 años, ahora seguirá haciéndose sin transparencia que tiene que tener el Estado. No se muestra a los vecinos cómo se recauda y en qué se gasta”, sostuvo.

Córdoba Cambia

Desde el bloque Córdoba Cambia también cuestionaron este acuerdo entre el municipio y Emugas: “Es vergonzosa la decisión. Ahora el intendente acomodó una empresa de composición mixta para que vayan esos 100 millones que se le sacan a los sanfrancisqueños”, cuestionó Cecilia Roffé, jefa de bloque.

“Ese dinero se desvía y no sabemos qué van a realizar porque no tienen que dar explicaciones y no tienen control”, subrayó y agregó: “Los vecinos tienen que saber que el importe que se va a pagar a Emugas es el mismo que se llevaba la empresa Consultoría y Servicios”.